Sergio Pérez zit ook na de zomerstop nog altijd in de RB20 als het Formule 1-circus neerstrijkt in Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. Wereldwijd zijn er gemengde en vooral verbaasde reacties over het feit dat Pérez actief blijft bij het team en zelfs de eigen fans reageren opmerkelijk onder een foto van een teleurgestelde Pérez op Instagram.

Op maandag in Milton Keynes stond er een belangrijke meeting met onder meer Christian Horner en Helmut Marko op het programma. Onderwerp van gesprek: de toekomst van Pérez. Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en Liam Lawson werden de afgelopen weken veelvuldig genoemd om plaats te nemen naast Max Verstappen en na de opnieuw teleurstellende Grand Prix van België leek de kans nóg groter geworden dat het gesprek in Engeland op een domper voor de ervaren coureur zou gaan uitlopen. Toch wist hij de ontslagdans te ontspringen.

Gemengde reacties

Later die dag in de fabriek in Milton Keynes liet Horner weten dat Pérez ook na de zomerstop voor het team blijft rijden. De beslissing zorgde voor een hoop vraagtekens onder fans en analisten en dat blijkt ook wederom onder een - wellicht niet zo tactische - Instagrampost van Red Bull. Op de foto is een teleurgestelde Pérez te zien, dit met een knipoog naar de lange zomerstop die aanstaande is. Fans pakken het echter daags na het opmerkelijke nieuws rond Pérez op met een andere insteek: "Ik kan niet wachten om het verlies in het constructeurskampioenschap te zien, maar gefeliciteerd met het sponsorgeld uit Mexico", zegt iemand. "Ik toen ik zag dat ze Pérez er niet uitgooien", voegt iemand anders toe. "Ik schrok ervan, ik dacht dat dit een vaarwel-post was", zo zegt weer een andere Instagrammer. "Jullie hadden Ricciardo moeten tekenen", besluit weer iemand anders.

