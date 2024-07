Sergio Pérez mag tóch blijven zitten bij het team van Red Bull Racing, daar waar toch vele fans en analisten er vanuit gingen dat hij zijn spullen moest pakken na de Grand Prix van België. Volgens Craig Slater was dat ook gebeurd als het aan Helmut Marko lag, maar koos Christian Horner ervoor om de Mexicaan in dienst te houden.

De afgelopen weken is de naam van Pérez weer regelmatig onderwerp van gesprek in de wereld van de Formule 1. De teamgenoot van Max Verstappen is al een groot aantal races op een rij aan het onderpresteren voor de leider in het constructeurskampioenschap en dus kwam zijn naam weer onder een negatief vergrootglas te liggen. Inmiddels werd er zelfs gesproken over een bepaalde clausule in het contract - dat nog tot eind 2025 doorloopt - van Pérez. Hij zou namelijk bij een té grote achterstand op Verstappen in de zomerstop uit het team gezet kunnen worden.

Artikel gaat verder onder video

Marko vs Horner

Op maandag is dat na een vermoedelijk pittig gesprek in Milton Keynes tussen de leiding van het team echter niet gebeurd en vertelde Horner op de fabriek tegenover honderden medewerkers dat Pérez 'gewoon' blijft rijden voor het team. Volgens Sky Sports-verslaggever Slater heeft de ervaren coureur dat vooral te danken aan Horner en stonden de teambaas en adviseur Marko weer eens lijnrecht tegenover elkaar bij het nemen van een belangrijke beslissing: "Marko had er zeker wat over te zeggen. Het gevoel heerste dat hij aan het lobbyen was om hem te vervangen, zeker op basis van zijn harde woorden over Pérez zijn prestaties in België", zo onthult de analist.

Groot verschil

Hij vervolgt: "Dat is echter niet gebeurd. Horner heeft uiteindelijk de beslissing genomen om Pérez als partner van Verstappen te behouden na de zomerstop. Hij heeft maar iets van dertig procent van de punt van Verstappen in dezelfde auto, dat heeft hun positie behoorlijk verzwakt. Uiteindelijk is het Horner's beslissing geweest en hij heeft besloten dat het waarschijnlijk de minst verstorende keuze was om de coureur halverwege het seizoen te vervangen. Dat heeft hij dus niet gedaan. Hij zendt het signaal dat hij met Pérez verder wil en verbetering wil zien na de zomerstop", besluit Slater. Het is de vraag of die verbetering er komt. Als het aan Marko had gelegen, was het avontuur van Pérez hier hoogstwaarschijnlijk gestopt bij het team.

Gerelateerd