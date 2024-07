Verstappen snelste maar Leclerc op pole, 'Shoot-out volgt voor potentiële opvolgers Pérez' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zaterdag in België zit er bijna op en dat betekent dat het raceweekend nog één belangrijke sessie voor de boeg heeft, namelijk de Grand Prix van België. Om de startopstelling voor de race te bepalen is zaterdag de kwalificatie gereden en uiteindelijk mag Charles Leclerc vanaf P1 gaan starten, ondanks dat Max Verstappen de snelste tijd reed. Mercedes ging de afgelopen weekenden goed, maar keert terug naar een oude vloer door zorgen over de upgrades in België en Max Verstappen die slaat terug naar de kritiek die hij in Hongarije kreeg, over zijn vele uren in de simulator. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 27 juli.

Verstappen ruim het snelst in regen, pole in België vanwege motorstraf naar Leclerc

Charles Leclerc heeft de pole position binnengesleept voor de F1 Grand Prix van België met een 1:53.754. Max Verstappen was ruim het snelst - het gat naar de Ferrari-coureur was maar liefst zes tienden - maar hij zal niet vanaf P1 beginnen vanwege de motorstraf. Sergio Pérez moest genoegen nemen met de derde stek, maar zal Leclerc morgen dus vergezellen op de voorste startrij. De hele samenvatting van de kwalificatie in Spa-Francorchamps lezen? Klik hier!

Leclerc pakt pole voor GP België: "Niet makkelijk om P1 hier te behouden"

Charles Leclerc zal zondag starten vanaf pole position, maar wijst na afloop toch wel naar de moeilijkheden. "Het is een goed resultaat. Ik had het dit weekend niet verwacht. Natuurlijk hebben we dankzij de lastige omstandigheden een betere kans gekregen en konden we wat meer doen dan we verwacht hadden", zo opende hij na afloop. Lezen hoe Leclerc zijn kansen op de overwinning inschat? Klik hier!

Verstappen fileert criticasters: 'Toch niet zo verkeerd dat simracen'

Max Verstappen wist de snelste tijd te rijden op zaterdag en had na afloop nog een woordje klaar over de kritiek die hij in Hongarije ontving. De Nederlander was nogal fel over de boordradio en er werd gewezen naar de slaapduur van de Limburger, die minder was omdat hij aan het simracen was. Tegenover Viaplay weerlegt hij die kritiek op zijn 'Verstappens'. De reactie van Max Verstappen lezen? Klik hier!

Lawson vs. Ricciardo: 'Kandidaten om Pérez op te volgen in actie tijdens extra VCARB-test'

Red Bull zou met zusterteam VCARB een shoot-out organiseren tussen Liam Lawson en Daniel Ricciardo om te bepalen wie Sergio Pérez moet opvolgen. Dat weet PlanetF1 te melden in aanloop naar een cruciale kwalificatie voor Checo. De extra test wordt aankomende woensdag gehouden op het circuit van Imola. Alles lezen over de shoot-out tussen de twee coureurs? Klik hier!

Mercedes gaat terug naar oude vloer na zorgen over upgrades in België

Mercedes heeft dit weekend voor de F1 Grand Prix van België upgrades meegenomen, met als voornaamste focus het verbeteren van de vloer. Dat is echter niet gegaan volgens plan, zo blijkt nu. Dit zegt Toto Wolff, teambaas van Mercedes. Lezen waarom Wolff zijn updates terugtrekt? Klik hier!

