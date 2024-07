Charles Leclerc heeft de pole position binnengesleept voor de F1 Grand Prix van België met een 1:53.754. Max Verstappen was ruim het snelst - het gat naar de Ferrari-coureur was maar liefst zes tienden - maar hij zal niet vanaf P1 beginnen vanwege de motorstraf. Sergio Pérez moest genoegen nemen met de derde stek, maar zal Leclerc morgen dus vergezellen op de voorste startrij.

De kwalificatie voor de 57e Formule 1-wedstrijd op het klassieke circuit van Spa-Francorchamps begon op een natte baan, nadat er vanaf de start van Vrije Training 3 een heleboel regen was gevallen. De sprintrace van het FIA Formule 2-kampioenschap werd daarom ook uitgesteld. De zware bui verliet het gebied gelukkig op tijd voor de kwalificatie en dus begon de sessie gewoon om 16:00 uur, zoals gepland. Max Verstappen opende Q1 met een rondetijd van 1:56.003 en was daarmee 1.408 seconden sneller dan Oscar Piastri. Lewis Hamilton, Charles Leclerc en George Russell stonden ook in de top vijf na de eerste run, terwijl Lando Norris halverwege de sessie op P15 stond.

Gasly verrast in Q1, domper voor Haas

Een aantal van de middenvelders lieten zien dat de baan droger werd. Pierre Gasly schoof op naar de tweede plek op 0.754 seconden achterstand van Verstappen, terwijl Valtteri Bottas in zijn Kick Sauber richting P6 ging. Piastri ging vervolgens paars in iedere sector, goed voor een rondetijd 0.454 seconden onder die van Verstappen. De Nederlander vocht echter terug en stond met nog vijf minuten te gaan eerste dankzij een 1:54.938. Norris bevond zich in de slotfase in de gevarenzone, maar verbeterde met de vijfde stek, al zou hij later teruggevallen naar P12. Verstappen was de enige coureur die geen nieuwe intermediates ophaalde in de pits en zette geen betere tijd meer neer, nadat hij werd opgehouden door Zhou Guanyu. Toch werd hij prima derde in Q1, op een tiende achterstand van Piastri. De grote verrassing was Gasly die tweede werd. Sergio Pérez ging eindelijk door naar Q2 dankzij de vierde positie voor Carlos Sainz. De twee Haas-bolides van Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen timede het niet goed met de opdrogende baan en werden geëlimineerd samen met Yuki Tsunoda, Logan Sargeant en Zhou.

Pérez overleeft Q2 met de hakken over de sloot

Verstappen was tijdens de eerste run in de lichte miezer van Q2 weer ruim het snelst met een 1:53.857 en dat was al genoeg om door te gaan. Alexander Albon was aan het begin van de sessie de grote verrassing met de derde positie in zijn Williams tussen de McLarens van Norris en Piastri. Ondanks dat er eventjes weer wat meer regen viel, werden de rondetijden toch nog verbeterd dankzij nieuwe setjes intermediates, en zo reden de Ferrari's en de Mercedessen zich uit de gevarenzone. Piastri liep eventjes risico Q3 te moeten missen, maar de kersverse Grand Prix-winnaar klokte vervolgens de tweede tijd, ondanks dat hij de grindbak nog aanraakte. Het stopte met druppelen in de laatste minuten en dus was de timing opnieuw cruciaal. Albon zakte terug naar P11 en miste Q3 op drie duizendsten van een seconde. Pérez ging met de hakken over de sloot door. Naast Albon gingen ook Gasly, Daniel Ricciardo, Bottas en een kleurloze Lance Stroll niet door na Q2. Dat Verstappen met die allereerste rondetijd eerste bleef, was ontzettend knap. Hamilton en Russell werden tweede en derde voor Sainz, Piastri en Leclerc.

Leclerc verslaat Pérez voor pole

Het kwam niet als een verrassing dat Verstappen opnieuw ruim het snelst was tijdens de eerste run van Q3. De Red Bull-coureur klokte een 1:53.159. Pérez maakte indruk door de tweede plek in te nemen, al was het gat naar zijn teamgenoot wel meer dan zes tienden. Hamilton, Norris, Piastri en Russell plaatsten hun Mercedessen en McLarens in deze volgorde in de top zes voor Sainz, Leclerc, Fernando Alonso en Esteban Ocon.

De Red Bulls en Ferrari's hadden, in tegenstelling tot de concurrentie, nog nieuwe intermediates over. Verstappen bleef bovenaan, maar Leclerc versloeg Pérez met 0.011 seconden dankzij een 1:53.754. De laatstgenoemde haakte zijn rondje af vanwege een teleurstellende tweede sector. Vanwege de gridstraf van Verstappen gaat de pole position dus naar Leclerc.

