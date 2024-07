Verstappen fileert criticasters: 'Toch niet zo verkeerd dat simracen'

Hoewel Max Verstappen de snelste tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van België wist te rijden, zal de Limburger het op zondag vanaf P11 moeten gaan doen. De drievoudig kampioen is blij met de balans van de RB20 op zaterdag, maar stelt dat de McLarens in droge omstandigheden nog steeds de overhand hebben.

De kwalificatie op Spa-Francorchamps was er eentje waarbij de neerslag een flinke rol zou gaan spelen. In die omstandigheden is de wagen van ondergeschikt belang en komt het meer neer op de stuurmanskunsten van de coureur. Verstappen sloeg vooral toe in de tweede sector, waar de Nederlander veruit de snelste sectortijd wist neer te zetten. Uiteindelijk was de 1:53.159 genoeg om de tijdenlijst te toppen, maar aangezien Verstappen dit weekend een nieuwe verbrandingsmotor aan zijn poule heeft toegevoegd, krijgt hij tien plekken straf.

McLaren nog altijd het snelste in longruns

Tegenover de camera van Viaplay is de Nederlander tevreden, al worden de punten nog steeds op zondag uitgedeeld. "Ja, maar het is natuurlijk belangrijk dat we morgen snel zijn. Vandaag was goed. In de regen voelde de balans wel goed aan. Morgen is droog en warm en we moeten natuurlijk tien plekken terug starten, dus vandaag is dit het beste dat we hadden kunnen doen, maar morgen is weer heel anders. Daar was McLaren sterk in, in de longruns. Dus een beetje een vraagteken voor mij of we in de buurt kunnen blijven", zo twijfelt Verstappen aan de kansen voor de race.

Kritiek op simraces

De afgelopen week kwam er veel kritiek op de nachtelijke simrace-sessies van Verstappen, die in Spa-Francorchamps even terugslaat. "Regen over het algemeen, voelt altijd goed aan bij mij en dat geeft natuurlijk best wel wat vertrouwen. Ik heb vorige week ook veel in de regen gereden in de simulator hier op Spa, dus dat simmen is toch niet zo verkeerd. Terwijl de meeste mensen daarover natuurlijk wel zeiken, die kunnen allemaal de pot op."

What. A. Lap!



Verstappen is masterful in the rain - he's sixth tenths ahead of everyone after the first push laps #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/DtVxNxIVwG — Formula 1 (@F1) July 27, 2024

Bandenkeuze

Wat betreft de kansen voor de Grand Prix van België, daarover tast Verstappen nog in het duister. "Ik weet ook dat je vandaag niet mee kunt nemen naar morgen. We reden ook met iets meer vleugel dan McLaren, dus automatisch is het voor hun wat lastiger in de regen." Daarnaast is de bandenkeuze van Red Bull iets anders geweest, dan de concurrentie en daar is Verstappen niet helemaal blij mee. "We hebben maar één setje harde banden, terwijl Ferrari, Mercedes en McLaren er twee hebben. Dat had ik liever anders gezien, maar zo hebben we het gepland en hopelijk is dat niet te slecht voor morgen."

