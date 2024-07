Sergio Pérez toont na afloop van de kwalificatie op Spa-Francorchamps dan eindelijk de grote glimlach. De Mexicaan wist de derde tijd te rijden en met de gridstraf voor Max Verstappen, betekent dat de tweede startplek voor de Grand Prix van België.

De kwalificatie was er eentje die verraderlijk was op vele vlakken. Zo speelden de regenbuien een rol, want het was zoeken naar de beste baancondities. Pérez is de laatste paar weekenden niet de gelukkigste geweest, maar wist in België weer in de top drie te kwalificeren. "Het was op sommige momenten best tricky. In dit soort omstandigheden is het zo makkelijk om een fout te maken. Het was goed om eindelijk alles aan elkaar te kunnen knopen. Helaas had ik geen nieuwe banden voor Q3. In Q2 gingen we out of sync en hadden we best wat geluk, door met de hakken over de sloot door te gaan naar Q3."

P2 is zo slecht nog niet in Spa-Francorchamps

Vanaf P2 hoopt Pérez op zondag direct het vuur aan de schenen te leggen aan de man die de tweede tijd wist te rijden, maar dus ook een plekje doorschuift: Charles Leclerc. "De tweede startplek is misschien wel het beste wat je kunt hebben hier op Spa. Dat was ook zo met Charles [Leclerc] vorig jaar. Dus ik ga proberen om morgen hetzelfde te doen. Het wordt een lange race, waarvan we denken dat het droog zal blijven, dus we gaan het zien."

Kansen voor winst in België

Dit weekend lijkt volgens alle berichten een cruciaal weekend voor de Mexicaan in dienst van Red Bull te worden en met de derde tijd op zak, kan hij opgelucht ademhalen. "Elk weekend heb je weer een nieuwe kans om het beter te doen. Morgen hebben we een kans om het beter dan vandaag te doen en voor de winst te gaan. De bandendegradatie wordt hier een dingetje. Er zijn nog wel een aantal vraagtekens [voor de race], maar ik heb er een goed gevoel over", aldus 'Checo'.

