Mercedes heeft dit weekend voor de F1 Grand Prix van België upgrades meegenomen, met als voornaamste focus het verbeteren van de vloer. Dat is echter niet gegaan volgens plan, zo blijkt nu. Dit zegt Toto Wolff, teambaas van Mercedes.

Mercedes heeft de laatste weken indruk gemaakt en won dit seizoen al twee races. Het team begint voorin mee te draaien met Red Bull, Ferrari en McLaren, iets wat inmiddels een tijdje geleden is geweest. Dit weekend begon op vrijdag echter niet best, tijdens een weekend waarin het team een nieuwe vloer introduceerde. Deze vloer werkt echter niet zoals gewenst. Daarom heeft het team voor de rest van het weekend in België gekozen voor de oude vloer. Mercedes verloor 0.9 seconden op het rechte stuk, wat reden genoeg was om afscheid te nemen van de vloer voor de rest van het weekend. Het weer zou ook geholpen hebben in het maken van de keuze, want de regen zal dit weekend het weerbeeld domineren.

Wolff over upgrades voor Mercedes

Wolff legt in gesprek met Sky Sports F1 uit waarom Mercedes ervoor gekozen heeft de upgrades niet te gaan gebruiken. "De vrijdag was niet zo'n goede dag voor ons. We probeerden een paar nieuwe dingen uit, waarvan het heel lastig is om te analyseren of het positief was of niet. Een aantal van die nieuwe dingen hebben we nu ook weer van de auto gehaald, omdat we al wisten dat het zou gaan regenen. We houden nu feitelijk vast aan de specificatie van de auto van voor Spa, als het om de ophanging en de vloer gaat, om toch een bepaalde basis te hebben."

Mercedes over upgrades in België

Andrew Shovlin, de engineer director van Mercedes, zegt tegenover Motorsport.com het volgende over de upgrades die het team heeft meegenomen. “Het belangrijkste is de vloer. Het is gewoon weer een stap in de ontwikkeling die we hier hebben kunnen brengen. Het is ook leuk om wat nieuwe onderdelen aan de auto te hebben, want de realiteit van een kostenplafond is dat je ze constant aan het oplappen bent, proberen te repareren. Hopelijk is dit een stap vooruit.”

