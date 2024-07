Christian Horner heeft het opgenomen voor zijn coureur Max Verstappen na kritiek van Lewis Hamilton. Tijdens de F1 Grand Prix van België liet de teambaas van Red Bull Racing weten, terugblikkend op de race in Hongarije van vorige week, dat de geuite frustraties niet persoonlijk bedoeld waren en dat het er gewoon bij hoort.

Verstappen sprak via de boardradio op de Hungaroring meermaals zijn ongenoegen uit met de strategie die Red Bull had uitgekozen. Als een oud getrouwd stel ging het heen-en-weer tussen de Nederlander en diens race-engineer Gianpiero Lambiase. Gelukkig is het gauw vergeven en vergeten, maar Hamilton blijkt nog wel te zitten met de radioberichten van zijn rivaal. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg in de Mercedes-hospitality op Spa-Francorchamps de vraag hoe de Red Bull-coureur nu met de rest van het seizoen om moet gaan met de steeds hoger wordende druk, terwijl McLaren het gat blijft dichten: "Je moet de teamleider zijn, een teamlid. Je hoeft niet per se dé leider te zijn, maar moet wel altijd onthouden dat je voor een hele hoop mensen een teamgenoot bent. Je moet je als wereldkampioen gedragen. Niet zoals het afgelopen weekend in Hongarije het geval was," zo klonk hij kritisch.

Niet persoonlijk bedoeld

"Max was nogal sportief wat betreft zijn communicatie, zoals we wel vaker van hem zien," begon Horner tegenover Sky Sports F1. "Maar als je een microfoon onder de neus steekt van iedere voetbalspeler tijdens een Premier League-wedstrijd, dan weet ik zeker dat je ook kleurrijke taal hoort. Max is een coureur die vol passie zit, het zit bij hem in hart en nieren, en dat is een van de dingen waarom Max zo goed is als dat hij is. Ja, hij was gefrustreerd en hij uit die frustraties, maar het is niet persoonlijk en niet bedoeld om iemand te beledigen."

Lambiase en Verstappen hebben geweldige relatie

De teambaas vervolgde: "In de wereld van de Formule 1 worden ze geïnterviewd voordat ze in de auto stappen, ze hebben een microfoon terwijl ze in de auto zitten en er wordt een microfoon onder hun neus gestoken zodra ze uitstappen, en het hoort erbij dat frustraties dan gewoon geuit worden. Natuurlijk praten we hier wel over. GP en Max hebben een geweldige relatie opgebouwd in die acht jaar tijd, ze kennen elkaar van binnen en buiten. We hebben alles besproken op donderdag en al snel laten we het achter ons om te focussen op deze race."

