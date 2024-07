Mercedes maakte niet de vrijdag voor de F1 Grand Prix van België mee dat het had gewild. Lewis Hamilton en George Russell waren in de tijdenlijst meer dan een seconde verwijderd van de kop en het wordt een enorme uitdaging om dat goed zien te maken.

Het was een zonnige en, in ieder geval qua incidenten en problemen, een vrij rustige vrijdag op het Circuit de Spa-Francorchamps. Max Verstappen werd eerste in Vrije Training 1 met een 1:43.372, 0.853 seconden voor Russell die vierde werd, één plekje voor Hamilton. In Vrije Training 2 was het een één-twee voor McLaren met Lando Norris die het snelst was dankzij een 1:42.260. Russell was nu 1.030 seconden langzamer en Hamilton maar liefst 1.259 seconden. De Zilverpijlen kwamen niet in de top vijf van VT2 terecht. Ze zouden met te weinig vleugel hebben gereden in de eerste training, maar door downforce toe te voegen in de tweede training zouden de Mercedessen zo'n negen tienden langzamer zijn gegaan op de rechte stukken.

Slechte dag

"Het was best wel een slechte dag," vertelde Hamilton tegenover de aanwezige media, terugblikkend op de vrijdag in België, geciteerd door Autosport. "Uiteraard hebben we een geweldig gevoel gehad tijdens de afgelopen paar races, maar vandaag voelde het compleet anders. We hebben er aan gewerkt. De eerste sessie was niet geweldig, maar toen in de tweede sessie hebben we veranderingen aangebracht, en het begon wel goed. Maar eenmaal op de zachte banden kon ik gewoon niet meer verbeteren. We hebben een aantal balansproblemen door de ronde heen en het was beter in de tweede training, maar iedereen liep harder. Om een achterstand van 1.2 seconden te hebben is niet best."

Inhaalslag maken

"We hebben werk aan de winkel," voegde Russell eraan toe. "Ik denk dat McLaren momenteel zeker een stap voor ons ligt, en datzelfde geldt voor Red Bull. Dus we moeten gewoon blijven evalueren en vanaf daar verdergaan. Ik gok wel dat de McLarens op maximaal vermogen reden, en op een circuit als dit win je daar een paar tienden mee. Zaterdag wordt een compleet andere dag." Er staat voor de derde vrije training en de kwalificatie regen op de planning. "We hebben vaak goede vrijdagen gehad, voordat de anderen op zaterdag een inhaalslag maakten, maar hopelijk zijn wij dat juist dit weekend."

