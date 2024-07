Red Bull Racing heeft de avondklok overschreden op het Circuit de Spa-Francorchamps. Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez is dus tot in de late uurtjes bezig geweest met de RB20-bolides voor de kwalificatie van de F1 Grand Prix van België.

Verstappen sloot de vrijdag in de Ardennen af als derde op twee tienden achterstand van de McLaren van Lando Norris. Toch was de Nederlander optimistisch. "Het is typisch Spa, waar je natuurlijk sector één en drie hebt waar je de topsnelheid wilt en dan een hele lange middelste sector waar je downforce wilt. Het is altijd lastig om de juiste balans te vinden als je een paar dingen probeert om te zien wat beter is. We zijn vrij positief begonnen en hebben een aantal dingen om aan te werken vanuit VT2, dus daar moeten we naar kijken. Hopelijk komen alle veranderingen die we hebben doorgevoerd samen, vooral omdat ik vanwege de motorstraf naar achteren wordt gezet voor de start van de race," vertelde de kampioenschapsleider.

Geen straf

In de hoop iets te kunnen vinden om het gat richting McLaren te dichten, is Red Bull Racing laat in de avond nog bezig geweest aan de wagens van Verstappen en Pérez. De engineers en monteurs waren na 22:00 uur aan het werk en dat betekent dat ze de avondklok, de zogeheten curfew, hebben overschreden. Ieder team mag dit twee keer per seizoen doen van de FIA. Omdat het voor Red Bull de eerste keer was, levert dat geen straf op. Deze regel bestaat om de gezondheid van alle teamleden te beschermen.

Red Bull Racing heeft de avondklok overschreden in aanloop naar de kwalificatiedag voor de Grand Prix van België, maar het levert het team van Max Verstappen en Sergio Pérez geen straf op.#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/f9gDpYVOPr — GPFans NL (@GPFansNL) July 27, 2024

