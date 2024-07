Red Bull zou met zusterteam VCARB een shoot-out organiseren tussen Liam Lawson en Daniel Ricciardo om te bepalen wie Sergio Pérez moet opvolgen. Dat weet PlanetF1 te melden in aanloop naar een cruciale kwalificatie voor Checo. De extra test wordt aankomende woensdag gehouden op het circuit van Imola.

Pérez zit momenteel in een flinke prestatiedip. Red Bull heeft de Mexicaan begin juni nog een contractverlenging aangeboden, hopend dat die zekerheid tot eind 2025 hem het zelfvertrouwen zou geven om weer te vechten voor podiums, maar in de laatste zeven van de dertien wedstrijden is hij niet beter gefinisht dan P7 in de Grands Prix van Oostenrijk en Hongarije. Vooral in de kwalificaties heeft de man uit Guadalajara het lastig. Drie weken geleden stond zijn RB20 vast in de grindbak op Silverstone tijdens Q1 en ook afgelopen weekend vloog hij er in Q1 weer uit met een forse crash. Pérez is ondertussen teruggezakt achter Oscar Piastri en Lewis Hamilton in de tussenstand, juist terwijl Red Bull hem hard nodig heeft in de strijd om de constructeurstitel met McLaren.

Shoot-out op Imola

Volgens PlanetF1 gaat Red Bull de laatste filmdag inzetten met VCARB om Lawson én Ricciardo achter het stuur te zetten van de VCARB01 van 2024. Er zal op de pace gelet worden van beide coureurs en het zou kunnen bepalen wie Pérez kan opvolgen, als wordt besloten dat de teamgenoot van Max Verstappen zijn koffers moet pakken. Deze extra test vindt naar verluidt plaats op woensdag 31 juli op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, het circuit van de Grand Prix van Emilia-Romagna. Naast pure snelheid zouden ook volwassenheid en mentale kracht een rol spelen in de beslissing van Red Bull. Naast Lawson en Ricciardo komt Yuki Tsunoda ook in actie, al lijkt de kans klein dat de Japanner wordt overwogen als kandidaat om Pérez op te volgen. Een dag na de shoot-out tussen Lawson en Ricciardo krijgt Ayumu Iwasa nog de kans om met de oudere AlphaTauri AT03 uit te komen, eveneens op het circuit van Imola.

