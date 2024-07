Carlos Sainz heeft nog steeds niet zijn toekomst in de koningsklasse veiliggesteld. In aanloop naar de F1 Grand Prix van België, de laatste race voor de zomerstop, laat hij weten liever in het middenveld te rijden dan derde coureur te worden, en hij geeft een hint over Red Bull Racing.

De drievoudig racewinnaar zit momenteel middenin zijn vierde jaar bij Ferrari, maar we weten al een aantal maanden dat het zijn laatste seizoen bij de Scuderia zal zijn. Afgelopen februari werd namelijk bekendgemaakt dat Lewis Hamilton zijn plek zal innemen naast Charles Leclerc vanaf 2025. Sainz zou van ieder team dat nog een stoeltje over heeft, een aanbod hebben gehad. Alpine probeert hem over te halen met een Mercedes-motordeal, Williams wil zich focussen op de lange termijn met Alexander Albon en Sainz zou ook in dat plaatje passen en Sauber-Audi hoopt op de ervaring van de Madrileen die op Spa-Francorchamps voor de tweehonderdste maal deelneemt aan een Grand Prix-weekend. Als Sergio Pérez zijn koffers moet pakken, wie weet is Red Bull dan nog een optie voor Sainz.

Zo voorspelbaar

Tijdens de persconferenties werd Daniel Ricciardo door presentator Tom Clarkson gevraagd om hij rijderswisselingen verwacht bij Red Bull. Hij begon zijn antwoord lachend met "zo voorspelbaar, Thomas, zo voorspelbaar". Sainz werd vervolgens gevraagd of Mattia Binotto die de nieuwe topman van Sauber en Audi wordt, impact heeft op de beslissing over zijn toekomst. "Zo voorspelbaar, Thomas," zei ook de Spanjaard grinnikend. "Ten eerste ben ik niet helemaal up-to-date met alles wat er bij ieder team gebeurt, maar natuurlijk denk ik dat de komst van Mattia voor welk team dan ook positief is, aangezien hij de ervaring heeft in wat er tegenwoordig nodig is om een topteam op te bouwen, zoals hij dat deed bij Ferrari."

Sainz geeft Red Bull-hint

Gevraagd of er de kans nu groter is dat hij het aanbod van Audi aanneemt, reageerde de Spanjaard. "Niet echt. We discussiëren nog steeds over mijn toekomst en we analyseren alles heel nauwkeurig. Er zijn iedere week weer veranderingen bij een boel teams in aanloop naar volgend jaar. Er zijn niet alleen veranderingen bij de teams, maar ook op de rijdersmarkt. En ik blijf mezelf gewoon de tijd geven om een beslissing te nemen, om al die dingen die veranderen te analyseren, zonder je hier al teveel hints te geven."

Een seizoen overslaan om daarna meer kans te maken op een zitje bij een topteam is niet iets wat Sainz wil. "Nee, een sabbatical zit absoluut niet in mijn hoofd. Ik ben gelukkig in de Formule 1, ik hou van de Formule 1, en ik rij liever voor een team in het middenveld om mijn vaardigheden in de piek van mijn carrière daar te gebruiken, om een team in het middenveld te helpen, dan een jaar langs de zijlijn staan of een derde coureur van wie dan ook worden."

Hij hoeft niet per se voor een middenveldteam uit te komen volgend seizoen, want Sainz lijkt namelijk de hint te geven dat een zitje bij een topteam nog mogelijk is voor 2025. "Mijn beste optie voor volgend jaar zou een kampioenschapswinnende auto zijn, wat mijn nummer één-prioriteit is geweest sinds gesprekken over mijn toekomst zijn begonnen," zei hij, specifiek gevraagd over Red Bull. "En de kans dat dat gaat gebeuren is klein, maar het is nog wel altijd mijn doel. En als het niet gebeurt, dan kies ik daarna wat het beste is voor mijn toekomst." Ook Mercedes moet nog de coureur voor hun tweede zitje bevestigen, maar deze lijkt naar Andrea Kimi Antonelli te gaan.

