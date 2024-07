Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van België

De FIA heeft de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van België bekend gemaakt. Hier en daar zijn er wat verschillen vergeleken met de uitslag van de kwalificatie en dat heeft te maken met diverse (grid)straffen.

Zondag om 15:00 uur zullen de startlichten op het Circuit Spa-Francorchamps doven en Charles Leclerc heeft de eer om vanaf pole position te gaan starten. Dat zal hij doen naast Sergio Pérez, die gaat knokken voor zijn eerste overwinning van het jaar. Lewis Hamilton en Lando Norris zorgen voor een geheel Britse tweede startrij op P3 en P4 en hun teamgenoten staan daarachter. Enkelvoudig racewinnaar Oscar Piastri vertrek namelijk van de vijfde positie, voor de neus van George Russell. Carlos Sainz moest genoegen nemen met P7, voor landgenoot Fernando Alonso (P8). Esteban Ocon wist een knappe negende tijd te rijden en Alexander Albon is op P10, de eerste Williams.

Grand Prix van België

Max Verstappen zette weliswaar de snelste tijd neer tijdens de kwalificatie, maar heeft tien plekken straf gekregen, voor het toevoegen van een nieuwe verbrandingsmotor en zal dus vanaf P11 gaan starten, naast voormalig teamgenoot Pierre Gasly op de twaalfde positie. Daniel Ricciardo bezet P13 en daarachter staat Valtteri Bottas op de veertiende plek. Lance Stroll schreef in de derde training nog bijna heel zijn AMR24 af, maar met een opgelapte versie kwam hij uiteindelijk niet verder dan P15. Nico Hülkenberg moest genoegen nemen met de 16e startplek, voor teamgenoot Kevin Magnussen. Logan Sargeant staat op P18 en dat is niet voor het eerst. Zhou Guanyu vertrekt vanaf P19 en dat is inclusief zijn drie plekken straf voor het ophouden van Verstappen tijdens de kwalificatie. De Chinees zal echter niet achteraan starten, want die positie is voor Yuki Tsunoda weggelegd, die in totaal zestig plekken straf heeft gekregen.

