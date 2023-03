Lars Leeftink

Zaterdag 4 maart 2023 10:09 - Laatste update: 10:35

Vrijdag is het Formule 1-seizoen dan eindelijk van start gegaan, maar zaterdag staat de eerste belangrijke sessie op het programma. Wat voor weer mogen de coureurs tijdens de derde vrije training en kwalificatie in Bahrein verwachten?

Vrijdag werd het al snel duidelijk dat het weerbeeld hetzelfde zou zijn als tijdens de testdagen van vorige week. De coureurs, teams, journalisten, analisten en aanwezige fans konden zich opmaken voor een warme, winderige, zonnige en droge vrijdag. De twee vrije trainingen werden dan ook zonder al te veel problemen en incidenten afgewerkt. Op zaterdag is de kans tevens klein dat het weer spelbreker gaat zijn.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko vreesde voor vertrek Verstappen tijdens samenwerking met Renault

Weer zaterdag

De Formule 3, Formule 2 en Formule 1 hoeven ook op zaterdag geen veranderingen te verwachten. De Formule 3 en Formule 2, die zaterdag hun eerste race van het seizoen rijden, gaan in droge omstandigheden strijden om de eerste zege van het seizoen. De Formule 1-coureurs gaan tijdens de derde vrije training en kwalificatie ook te maken krijgen met droge en winderige omstandigheden. De temperatuur kan zaterdag in Sakhir oplopen tot 25 graden Celsius, net zoals op vrijdag het geval was.

Het weerbeeld voor de zaterdag in Bahrein is hetzelfde als op vrijdag. De coureurs mogen veel zon, wind en hoge temperaturen verwachten. Regen gaat er in ieder geval niet vallen #BahrainGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/tvTlWtLnV0 — GPFans NL (@GPFansNL) March 4, 2023

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.