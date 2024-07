In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag bleken de Britten erg succesvol te zijn tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix in eigen land, werd Max Verstappen vierde tijdens dezelfde kwalificatie, liet de Nederlander zich uit over de Britse pers, koos Toto Wollf een kant bij de ruzie tussen Jos Verstappen en Christian Horner en werd de FIA door de coureurs van Aston Martin aan het werk gezet na de kwalificatie. Dit is de GPFans Recap van 6 juli.

Artikel gaat verder onder video

Britten domineren kwalificatie in eigen land, Verstappen P4

De Britse coureurs eindigden zaterdag eerste, tweede en derde tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix in eigen land. George Russell veroverde pole position voor Lewis Hamilton en Lando Norris. Max Verstappen reed een groot deel van de kwalificatie met gaten in zijn vloer en bleef Oscar Piastri uiteindelijk nog voor om vierde te eindigen. De samenvatting lezen van de kwalificatie op Silverstone? Klik hier!

FIA deelt geen straf uit aan Alonso, reprimande voor Stroll na incidenten tijdens kwalificatie

Lance Stroll en Fernando Alonso moesten na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië nog even afwachten of ze hun kwalificatiepositie zouden behouden. De FIA heeft zich inmiddels uitgesproken over twee incidenten. Meer lezen over waarom Stroll en Alonso naar de stewards moesten en wat het onderzoek van de FIA heeft opgeleverd? Klik hier!

Verstappen wijst naar rol Britse F1-pers: "Beetje een eenzijdige aangelegenheid"

Volgens drievoudig wereldkampioen Max Verstappen is het niet zo vreemd dat er na een onderonsje tussen hem en Lando Norris zo wordt uitgehaald naar de Nederlander. In zijn ogen kiest de overwegend Britse pers namelijk zonder blikken of blozen voor hun landgenoot, al ligt de Nederlander daar in gesprek met de Daily Mail niet wakker van. Meer lezen over wat Verstappen te zeggen had over de Britse pers? Klik hier!

Horner zet Pérez onder druk na kostbare fout in kwalificatie en onthult schade bij Verstappen

Red Bull Racing deed niet mee om de strijd voor de pole position voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië. Christian Horner kon alleen maar toekijken hoe Mercedes een verrassende één-twee pakte in de kwalificatie op Silverstone, terwijl Max Verstappen bleef steken op P4 en Sergio Pérez in de grindbak belandde. Meer lezen over wat Horner over Pérez en Verstappen te vertellen had na de kwalificatie? Klik hier!

Wolff kiest kant van Jos Verstappen in ruzie met Horner: "Zielig om die kans te ontnemen"

Toto Wolff houdt de gespannen situatie binnen Red Bull Racing nauwlettend in de gaten. De teambaas lijkt een stoeltje bij de Mercedes F1-renstal vrij te willen houden in het geval Max Verstappen het zat is bij de energiedrankfabrikant. Meer lezen over wat Wolff te vertellen heeft over Jos Verstappen en Horner? Klik hier!

Gerelateerd