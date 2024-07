Lance Stroll en Fernando Alonso moesten na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië nog even afwachten of ze hun kwalificatiepositie zouden behouden. De FIA heeft zich inmiddels uitgesproken over twee incidenten.

Stroll en Alonso kwalificeerden zich als achtste en tiende tijdens de kwalificatie, maar moesten met het team na afloop van de sessie naar de stewards komen om uitleg te geven over twee mogelijke overtredingen. Stroll zou door rood licht hebben gereden in de pitstraat, terwijl Alonso en Aston Martin ook een overtredingen zouden hebben begaan: 'working in de fast lane'. Daardoor was hun kwalificatieplek nog niet zeker.

FIA doet uitspraak over Stroll en Alonso

Alonso en Aston Martin zijn vrijgesproken van 'working in de fast lane', waardoor ze dus geen gridstraf, waarschuwing of boete krijgen. Stroll krijgt ook geen gridstraf of boete, maar wel een reprimande van de FIA voor het rijden door rood licht aan het einde van de pitstraat. Stroll begint dus gewoon vanaf P8, Alonso vanaf P10.

Stroll heeft van de FIA een reprimande gekregen voor het rijden door rood licht in de pitstraat, terwijl Alonso en Aston Martin vrij zijn gesproken van een ander vergrijp tijdens de kwalificatie.#BritishGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/QUrkSQGHro — GPFans NL (@GPFansNL) July 6, 2024

