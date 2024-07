Red Bull Racing deed niet mee om de strijd voor de pole position voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië. Christian Horner kon alleen maar toekijken hoe Mercedes een verrassende één-twee pakte in de kwalificatie op Silverstone, terwijl Max Verstappen bleef steken op P4 en Sergio Pérez in de grindbak belandde.

George Russell zal morgen voor het eerst vanaf P1 vertrekken op zijn thuiscircuit en wordt door Lewis Hamilton vergezeld op de voorste rij. Lando Norris maakte een volledig Britse top drie af. Verstappen maakte een lastige kwalificatie mee. Een lokaal buitje boven Copse zorgde ervoor dat hij er op hoge snelheid afging in Q1. Gelukkig kon de Limburger nog door en bleef hij net uit de gevarenzone. De kampioenschapsleider kwalificeerde zich als vierde. Pérez veroorzaakte de rode vlag in Q1 door in diezelfde bocht te spinnen. Hij was als een van de eerste coureurs gewisseld van de intermediates naar de slicks. De man uit Guadalajara moet de Britse Grand Prix morgen vanaf P19 aanvangen.

Vochtige deel van de baan

"Het was een duidelijk gevalletje van wets naar slicks en hij kwam op een vochtig deel van de baan terecht," begon Horner tegenover Viaplay. "Niemand zal meer teleurgesteld zijn dan hijzelf. Hij staat nu wel vol onder druk voor de race van morgen." Geruchten doen de ronde dat Pérez zich aan een prestatieclausule moet houden om van het Red Bull-zitje te verzekerd zijn. Aangezien poles en podiums er voor hem niet meer in lijken te zitten, zou Daniel Ricciardo worden klaargestoomd om hem voor 2025 te vervangen. Dat geeft VCARB op hun beurt de kans om Liam Lawson in te zetten. Diezelfde Lawson doet aankomende een test op Silverstone, waardoor geruchten over het vervangen van Pérez nog meer werden aangewakkerd. "Die test was weken geleden al ingepland. Onze prioriteit is om Pérez weer op snelheid te krijgen. Tijdens de eerste vijf races stond hij op het podium, maar sindsdien zijn zijn prestaties achteruit gegaan. Zoiets als vandaag helpt dan niet."

Vloerschade

De teambaas ging ook in op de vierde positie van Verstappen. "Hij had flink wat schade opgelopen. De monteurs hebben het geweldig gedaan om de auto weer old-school op te lappen. Maar hij was alsnog een boel [downforce] kwijtgeraakt. Het was een geweldige ronde van Max om toch nog op de tweede rij terecht te komen." Red Bull Racing heeft een nieuwe vloer meegenomen naar de Britse Grand Prix en dus zouden ze deze bij Verstappen kunnen vervangen voor de race van zondag.

