Lewis Hamilton mag voor het eerst dit seizoen vanaf de voorste rij een race aanvangen. De Mercedes-coureur kwalificeerde zich namelijk als tweede voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië.

Het was opnieuw een spannende kwalificatie in de Formule 1 en het was lastig te voorspellen wie nou de pole position ging pakken. Uiteindelijk versloegen beide Zilverpijlen de McLarens en ook Max Verstappen. George Russell was het snelst van iedereen met een rondetijd van 1:25.189. De Brit stond nooit eerder op pole op zijn thuiscircuit van Silverstone. Het gat naar Hamilton was 0.171 seconden. Lando Norris bleef steken op P3, nadat hij niet kon verbeteren in zijn tweede run van Q3. Verstappen kwam nog net voor Oscar Piastri terecht.

Drie Britten in de top drie

"Om met drie Britten in de top drie te staan is ongelooflijk," begon Hamilton bij de traditionele interviews na de kwalificatie. "Mijn felicitaties gaan uit naar George, hij heeft het geweldig gedaan. We hadden absoluut niet verwacht om dit weekend op de eerste startrij te staan, dus dit is een enorme prestatie voor ons. De auto voelde geweldig op de baan. Iedereen in de garage, iedereen van het team verdient dit."

Tijd laten liggen

"De auto voelde geweldig. Het belangrijkste was om de banden op de juiste temperatuur te houden," vervolgde de zevenvoudig wereldkampioen. "En vervolgens draaide het erom dat je qua timing goed uitkwam op het circuit. Ik denk dat dat wel is gelukt, maar ik heb zelf wat tijd laten liggen, tijd die George wel heeft gevonden. Ik heb vertrouwen in de auto voor morgen en ik denk dat we kunnen samenwerken om Lando achter ons te houden."

