Lewis Hamilton juicht toe dat Liberty Media zich in MotoGP gaat mengen en sluit zelf niet uit dat hij aandelen in een team in de motorklasse gaat kopen. Toch wordt ook een F1-team niet uitgesloten door de zevenvoudig wereldkampioen.

Nu Liberty Media ook een vinger in de pap heeft in MotoGP, kijkt Hamilton er met interesse naar. Dit zegt Hamilton in gesprek met Motorsport.com. "Ik ben geïnteresseerd in de potentiële groei van de sport, maar ik heb me er nog niet zo in verdiept. Maar alles is mogelijk. Ik ben zeker geïnteresseerd, zoals ik al eerder zei, in aandelen en de Broncos [American Football-team] was al een eerste stap in teambezit. En dus denk ik dat er de komende vijf tot tien jaar nog wel wat bij zal komen. We zullen zien."

Hamilton ziet MotoGP groeien

Zoals Liberty Media de Formule 1 heeft laten groeien, hoopt Hamilton dat ze dit ook met MotoGP kunnen gaan doen. Jorge Martin, kampioenschapsleider in MotoGP, juicht de interesse van Hamilton toe. "Zelfs als het gebeurt, denk ik dat het interessant zal zijn. Dit komt omdat de sport groeit, dit is nog maar het begin. Ik denk dat de komende jaren echt interessant zullen zijn voor de MotoGP en ik hoop dat als iemand als Hamilton, die echt een iconisch persoon is, een team in de MotoGP wil kopen, dat is omdat er iets aan het veranderen is. Dus daar ben ik heel blij mee."

Wil Marquez ooit een F1-team kopen?

Zoals Hamilton al duidelijk heeft gemaakt, sluit de Brit niet uit dat hij naast de Broncos eigenaar gaat worden van nog meer teams. MotoGP-legende Marc Marquez zou het top vinden als hij ooit zelf aandelen in een F1-team zou kunnen kopen, maar weet niet of dit realistisch is. "Laten we eens kijken. Misschien denk ik erover om een F1-team te kopen. Ik heb niet genoeg geld."

