George Russell heeft de pole position binnengesleept voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië met een 1:25.819. De Mercedes-coureur zal morgen op de voorste rij vergezeld worden door teamgenoot Lewis Hamilton die bijna twee tienden boven de tijd van Russell zat. Lando Norris completeerde een volledig Britse top drie in de kwalificatie.

De kwalificatie voor de 59e Formule 1-wedstrijd op het klassieke circuit van Silverstone begon op een natte baan na de FIA Formule 2-sprintrace waarin een boel regen viel. Andrea Kimi Antonelli, een van de kandidaten voor het felbegeerde Mercedes-stoeltje van 2025, sleepte zijn eerste overwinning binnen. Bijna iedereen ging meteen naar buiten op de intermediates, maar door de bakende zon kwam er al gauw een droge lijn tevoorschijn. Alleen de twee Haas-bolides van Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen bleven binnen om zo laat mogelijk de inters te gebruiken.

Beide Red Bulls in de grindbak

Lewis Hamilton was het snelst halverwege de eerste sessie met een 1:37.134 op de intermediates, 0.081 seconden voor George Russell. Oscar Piastri kwam met een 1:37.372 net voor Max Verstappen terecht. Bij Lando Norris werd een tijd verwijderd vanwege track limits, maar toch kwam de McLaren nog in de top vijf voor Kevin Magnussen. Charles Leclerc vond het droog genoeg voor slicks en wisselde als allereerste naar de softs. Sergio Pérez volgde het plan van de Monegask, maar het eindigde in tranen voor de teamgenoot van Verstappen. Hij spinde met nog zeven minuten te gaan in Q1 en kwam in de grindbak van Copse vast te staan.

🔴 RED FLAG 🔴



Sergio Perez is out of qualifying after beaching his car #F1 #BritishGP pic.twitter.com/tMpOJ5J9Ya — Formula 1 (@F1) July 6, 2024

Bij de hervatting van Q1 ging iedereen op softs. Een lokaal buitje boven Copse zorgde ervoor dat Verstappen en Magnussen eraf vlogen op hoge snelheid, maar de twee konden nog door. De Nederlander liep in de slotfase gevaar op de vijftiende stek, maar verbeterde uiteindelijk naar P11. De finishvlag viel en Hamilton was het snelst met een 1:29.547 voor Russell, Leclerc, Carlos Sainz en Piastri. Valtteri Bottas, Magnussen en Esteban Ocon waren niet goed genoeg om naar Q2 te gaan. Pérez kwalificeerde zich als negentiende, want hij mocht na zijn spin niet langer meedoen. Gasly bleef op P20, aangezien hij toch een gridpenalty krijgt.

And now Verstappen is off 😵



Max has kept it going as the rain starts to fall ☔️#F1 #BritishGP pic.twitter.com/UPSxRaswTG — Formula 1 (@F1) July 6, 2024

Leclerc mist de top tien

Tijdens de eerste run van de tweede kwalificatiesessie kwamen de Spanjaarden naar voren. Sainz was het snelst met een 1:27.149, 0.130 seconden voor de Aston Martin van Fernando Alonso. Verstappen stond derde, net voor zijn grote rivaal Norris en thuisheld Hamilton. Alexander Albon lag uitstekend zesde voor Lance Stroll, Piastri, Leclerc en Hülkenberg.

Mighty from Hulkenberg 💪



The German goes P1 with three minutes to go! #F1 #BritishGP pic.twitter.com/VeNd0OQ8Ew — Formula 1 (@F1) July 6, 2024

Er zaten echter flinke verbeteringen aan te komen, aangezien de baan in rap tempo compleet opdroogde en warmer werd door het zonnetje. Hülkenberg stond eventjes op de eerste plek, maar het was Norris die de beste tijd klokte toen de finishvlag werd getoond met een 1:26.559. Russell werd tweede voor Alonso, Piastri en Hamilton, terwijl Verstappen genoegen moest nemen met P6, nadat de kampioenschapsleider lange tijd in de gevarenzone stond. Wie niet doorging naar Q3 is Leclerc. De Ferrari werd uit de top tien geduwd door teamgenoot Sainz, Hülkenberg, Albon en Stroll. Naast Leclerc gingen ook Logan Sargeant, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu en Daniel Ricciardo niet door.

Mercedes één-twee

In de eerste helft van Q3 deed Verstappen niet mee om de strijd voor de pole position. Het waren juist de Mercedessen die het gevecht aangingen met de McLarens. Norris leek het snelst te gaan van iedereen in de eerste run, maar hij werd met zes duizendsten van een seconde verslagen. Russell ging Silverstone namelijk rond in een 1:26.024. Achter de twee Britten was het hun landgenoot Hamilton die voor Piastri terechtkwam. Verstappen was vijfde, een halve tiende voor de snelle Haas van Hülkenberg.

De Zilverpijlen waren nog sneller in de tweede run. Russell verbeterde met een 1:25.819 en pakte de pole position voor teamgenoot Hamilton. Norris wist dat hij niet sneller kon en keerde terug richting de pits en bleef dus steken op P3. Verstappen kwam nog voor Piastri terecht voor de vierde plek, ondanks een klein foutje in The Loop in de eerste sector. Hülkenberg verbeterde wel zijn tijd, maar niet zijn positie en is dus zesde met zijn Haas voor Sainz, Stroll, Albon en Alonso.

