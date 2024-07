Volgens drievoudig wereldkampioen Max Verstappen is het niet zo vreemd dat er na een onderonsje tussen hem en Lando Norris zo wordt uitgehaald naar de Nederlander. In zijn ogen kiest de overwegend Britse pers namelijk zonder blikken of blozen voor hun landgenoot, al ligt de Nederlander daar in gesprek met de Daily Mail niet wakker van.

Na de schermutselingen op de baan tussen Norris en Verstappen leek bij de Britse collega's even het 2021-seizoen weer terug te zijn. Er werd direct gekozen voor de kant van de McLaren-coureur, ook wel gesteund door de straf van de wedstrijdleiding. Toch was het opvallend dat Verstappen direct weer als onvolwassen werd neergezet en dat de rol van Norris compleet buiten beschouwing werd gelaten. Daarnaast werd er teruggegrepen naar het eerste kampioenschap van Verstappen, wat bij vele journalisten aan de andere kant van de plas, nog altijd een trauma oproept.

Verstappen luistert naar mensen die hij belangrijk vindt

In gesprek met het medium legt Verstappen uit dat de kritiek hem allemaal niet zoveel doet. Hij kijkt liever naar de mensen die hij zelf belangrijk vindt: "Ik luister niet naar wat iemand anders te zeggen heeft om mij te bekritiseren of om positief te zijn. Ik ben hier met mijn team en de mensen die betrokken zijn bij mijn succes - naar hen luister ik en met hen spreek ik om mijn prestaties te beoordelen", zo telt voor hem alleen de prestaties op de baan. Dat er afgelopen weekend een heleboel meningen zijn gedeeld, daar heeft hij geen moeite mee, maar hij doet er ook niets mee. "Iedereen mag zijn mening hebben. Dat is prima. Dat gaat niet bepalen hoe ik mijn leven leef buiten de baan of hoe ik me gedraag op de baan."

Objectiviteit

Daarnaast suggereert Verstappen dat dominante Britse pers ook misschien wel voor een wat gekleurd beeld zorgt. "Tachtig tot 85 procent van de pers in de Formule 1 is Engels. Daarmee heb je dus een behoorlijk dominante kracht. In hun achterhoofd hebben de meesten liever dat hun nationale coureur het goed doet of in het geval van een incident natuurlijk de kant van hun landgenoot kiezen. Ex-coureurs zijn meestal Brits, dus het is een beetje een eenzijdige aangelegenheid", aldus Verstappen.

