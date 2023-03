Lars Leeftink

Lewis Hamilton is niet blij met de beslissing van de FIA om de reglementen omtrent politieke statements van coureurs aan te scherpen. De Brit lijkt voor komend weekend in Bahrein al wat van plan te zijn om tegen deze regels in te gaan, maar hij wil niet zeggen wat hij gaat doen.

In 2022 zag de sport coureurs als Sebastian Vettel en Hamilton veel politiek statements maken, iets wat toen nog zonder goedkeuring mocht. In 2023 mag dit niet meer tijdens bepaalde momenten in een raceweekend, tenzij de FIA deze statements goed heeft gekeurd. Als de coureurs zich hier niet aan houden, kan er een straf volgen. Dit zal dan waarschijnlijk om een geldboete gaan. Veel coureurs, mensenrechtenorganisaties en zelfs politieke instanties lieten al weten dat de beslissing van de FIA onbegrijpelijk is.

Hamilton snapt FIA niet

In gesprek met RaceFans laat Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen, weten dat hij niet begrijpt wat de FIA met de nieuwe regels wil bereiken. "Het staat haaks op wat ik bijvoorbeeld met het team probeer te doen, wat ik probeer te doen in gesprekken met belanghebbenden binnen onze sport. Maar ik verwacht reacties. Er zijn nog steeds mensen die het belang van een inclusieve omgeving niet begrijpen of geloven. En ik denk dat het mijn taak en onze taak is om de positieve effecten en het belang daarvan te blijven benadrukken. Dat is de strijd die ik zal blijven voeren. Ik ben echt blij dat ik Mission 44 volop aan het werk heb, ik heb Ignite en ik werk samen met het team. We hebben dit diversiteitshandvest waar we nu met alle betrokken teams aan werken."

Verbetering en vooruitgang

Is er volgens Hamilton vooruitgang als het gaat om inclusiviteit en acceptatie? "Ik kan niet zeggen of ik weet of het erger is geworden. Ik weet dat ik pas de laatste jaren meer en meer de uitdagingen van de mensen hier in Bahrein en ook in Saoedi-Arabië ben gaan begrijpen. Het was mijn eerste keer [daar] in de afgelopen jaren, maar natuurlijk las ik over sommige problemen daar. Ik heb altijd gevonden dat we een verantwoordelijkheid hebben. Als een sport naar deze landen gaat, zijn we verplicht om het bewustzijn te vergroten en te proberen een positieve invloed achter te laten in deze plaatsen. Dat standpunt wordt niet altijd gedeeld binnen de sport, of het nu gaat om teams of mensen in hoge posities. Maar er moet meer gedaan worden, zonder twijfel. Ik weet niet hoe het zal gebeuren. De tijd zal het leren." Tot slot laat Hamilton weten waarschijnlijk wel iets in gedachten te hebben voor komend weekend om wellicht tegen het reglement van de FIA in te gaan. "Je zult het zien. Je kent me."