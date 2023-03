Lars Leeftink

Donderdag 2 maart 2023 20:32

Max Verstappen heeft zich voorafgaand aan het weekend uitgesproken over Ferrari, Mercedes en Aston Martin. Het lijken de drie grootste concurrenten voor Red Bull Racing te zijn in 2023. De tweevoudig wereldkampioen ziet bij elk team wel een grote verbetering ten opzichte van vorig jaar en ziet deze teams zelfs dingen beter doen dan Red Bull.

In 2022 had Verstappen weinig te duchten van wie dan ook. Na een valse start, waarin hij tijdens twee van de eerste drie races uitviel, zou de Nederlander domineren en in Japan al wereldkampioen zijn. Red Bull won ook het kampioenschap bij de constructeurs met gemak en hield Ferrari en Mercedes ruim achter zich. In 2023 gaat dit, volgens veel analisten en fans, anders zijn. De vraag is of die teams het gat genoeg gedicht hebben om in 2023 Verstappen echt uit te kunnen dagen. Verstappen is in ieder geval op zijn hoede.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: De Vries kent belang van race in Bahrein: "Kwalificeren hier minder belangrijk"

Ferrari sneller op rechte stukken

Verstappen zag tijdens de testdagen dat Ferrari op de rechte stukken een stuk sneller is geworden. Toch heeft dat, zo zegt hij tegenover Nu.nl, mogelijk ook negatieve gevolgen voor de Italiaanse renstal. "Bij Ferrari hebben ze zich heel erg geconcentreerd op de snelheid op de rechte stukken. Maar dan lever je natuurlijk wel wat in, zeker in de bochten. Ik denk dat de tijd zal uitwijzen wat het beste is. Natuurlijk wil je hard gaan op de rechte stukken, maar je moet natuurlijk wel grip hebben in de bochten. Daar moet je altijd een beetje de balans in zien te vinden."

Mercedes en Aston Martin

Verstappen besprak ook de situatie bij Mercedes en Aston Martin. Voor Mercedes is de Nederlander nog steeds op zijn hoede. "Ik denk wel dat ze nu een stap hebben gezet qua vermogen, misschien wel meer dan wij. Maar uiteindelijk moet het meeste toch uit de auto zelf komen. En bij Mercedes hebben ze ook wel weer wat gevonden. Dat is dan onder de noemer betrouwbaarheid, maar daar komen gewoon betere prestaties uit." Verstappen let ook op Aston Martin, dat indruk maakte tijdens de testdagen. "Ik denk wel echt dat die een goeie auto hebben. Het is lastig in te schatten waar ze precies staan. Maar als ik naar Fernando Alonso's gezicht kijk als ik met hem praat, is hij wel redelijk optimistisch. Dat is wel leuk om te zien, want je wil wel meer teams dicht bij elkaar hebben."