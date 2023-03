Lars Leeftink

Donderdag 2 maart 2023

Nyck de Vries is van mening dat de zondag waarschijnlijk belangrijker gaat zijn in Bahrein dan de zaterdag. De Nederlander maakt zich op voor zijn eerste raceweekend van het seizoen, tevens het eerste raceweekend namens AlphaTauri.

De Vries maakte in 2022 indruk door de zieke Alexander Albon te vervangen. De Vries eindigde op P9 namens Williams in Monza, en direct daarna begonnen de geruchten hardnekkiger te worden. Nadat Colton Herta geen superlicentie kon veroveren, was De Vries de volgende optie voor AlphaTauri. Pierre Gasly vertrok naar Alpine om daar Fernando Alonso en Oscar Piastri op te volgen, waardoor De Vries in 2023 de kans krijgt om zijn eerste volledige F1-seizoen te rijden.

Kwalificeren in Bahrein

Tegenover Viaplay laat De Vries voorafgaand aan het weekend weten dat hij denkt dat AlphaTauri meer te weten gaat komen over de auto tijdens de kwalificatie op zaterdag. "We hebben er een goed gevoel bij en we staan er goed voor, maar uiteindelijk gaat het moment cruciaal zijn. Het moment tijdens de kwalificatie om in die ene ronde alles bij elkaar te krijgen en het maximale eruit te halen. Dat gaat dan cruciaal zijn."

Zondag cruciaal

Toch denkt De Vries dat er op zondag weer andere dingen gevraagd gaan worden, en dat daar het weekend beslist wordt. "De race gaat een heel ander verhaal zijn. Long runs zijn hier heel lastig, je hebt heel veel degradatie en dat heeft heel veel impact op de performance tijdens de race. Inhalen is hier makkelijk, dus ik denk dat kwalificeren hier minder belangrijk is dan wellicht op andere circuits. Zo zijn we ons weekend aan het voorbereiden, en de tijd zal het leren."