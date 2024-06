In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Max Verstappen weten dat hij ook in 2025 van plan is om voor Red Bull Racing te racen, liet Helmut Marko zich uit over de toekomst van Daniel Ricciardo bij Red Bull en reageerde Ricciardo op de uitspraken van Marko, liet de FIA weten dat er aanpassingen gedaan zijn aan het circuit in Oostenrijk om track limits te voorkomen en liet Christian Horner weten dat het jammer is dat er om de vijf a zes jaar weer veranderingen zijn in de reglementen. Dit is de GPFans Recap van 27 juni.

Artikel gaat verder onder video

Ricciardo moet koffers pakken bij Red Bull: "Aandeelhouders hebben besloten"

Ondanks dat Daniel Ricciardo de laatste tijd zijn ritme wat meer begint te vinden ten opzichte van Yuki Tsunoda, moet hij vertrekken bij Visa Cash App RB, het zusterteam van Red Bull Racing. De Australiër kreeg bij de juniorenformatie de kans om zich te laten zien als concurrent van Sergio Pérez, maar wist deze kans niet te pakken. Ricciardo moet nu vertrekken en zijn opvolger staat al klaar, zo laat Dr. Helmut Marko weten. Meer lezen over de toekomst van Ricciardo bij Red Bull Racing of Visa Cash App RB? Klik hier!

FIA zet naast grindbakken ook AI in om track limits te limiteren in Oostenrijk

De F1 Grand Prix van Oostenrijk staat dit weekend op het programma, en zowel de organisatie als de FIA zijn druk bezig geweest om het fiasco van vorig jaar te voorkomen. Het autosportorgaan doet er alles aan om in 2024 een situatie zoals vorig jaar wat betreft de track limits te voorkomen. Er zijn een aantal grindbakken toegevoegd, maar daar blijft het niet bij. Er wordt ook AI, technologie, ingezet door de autosportorganisatie. Meer lezen over wat de FIA heeft gedaan om track limits te voorkomen en te bestraffen? Klik hier!

Horner vreest voor 2026-reglement: 'Alles komt nu samen, dat gaan we door elkaar gooien in 2026'

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, is van mening dat het 2026-reglement ervoor gaat zorgen dat de progressie die de sport nu aan het maken is wat betreft competitiviteit teniet wordt gedaan. De teambaas wijst naar de grote veranderingen, waarbij er waarschijnlijk weer één team gaat domineren. Meer lezen over wat Horner te zeggen heeft namens Red Bull Racing over de reglementen van 2026? Klik hier!

Verstappen sluit transfer uit: 'Je kan niet ineens doei zeggen'

Hoewel er veel geruchten gaande zijn over de toekomst van Max Verstappen binnen de Formule 1, legt de drievoudig kampioen op de persconferentie in Oostenrijk uit dat hij niet van plan is om te vertrekken bij Red Bull Racing. Meer lezen over wat Verstappen over zijn toekomst in F1 te zeggen heeft? Klik hier!

Ricciardo moet lachen om uitspraken Marko: "Geniet soms van die plagerijen"

Daniel Ricciardo heeft gereageerd op de opmerkingen van Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko over de toekomst van de Australiër bij Visa Cash App RB. Volgens de Oostenrijker ziet de toekomst van Ricciardo er namelijk niet zo goed uit. Meer lezen over wat Ricciardo te zeggen heeft over de uitspraken van Marko namens Red Bull Racing? Klik hier!

