Daniel Ricciardo heeft gereageerd op de opmerkingen van Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko over de toekomst van de Australiër bij Visa Cash App RB. Volgens de Oostenrijker ziet de toekomst van Ricciardo er namelijk niet zo goed uit.

Marko stelde dat de aandeelhouders hebben besloten dat Visa Cash App RB een juniorenteam moet zijn en dat doorstroming van Ricciardo naar Red Bull niet meer mogelijk is nu Sergio Perez zijn contract heeft verlengd bij Red Bull. Ricciardo reageert tegenover Autosport gevat op het feit dat de zomerstop de deadline zou zijn voor Ricciardo. "Ik voel er niets speciaals bij. Ik weet nog steeds dat prestaties de belangrijkste dingen zijn in deze sport. Dat is het, en dat zal me een kans geven om hier te blijven. Het gaat niet om mijn glimlach of iets anders. Het gaat om wat er op de baan gebeurt. Dus ik heb duidelijk een goede kans. Natuurlijk zeg ik tot de zomerstop. Ik denk niet dat dat een deadline is. Maar dat is waar je naar kijkt voor de eerste helft van het seizoen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ricciardo moet koffers pakken bij Red Bull: "Aandeelhouders hebben besloten"

Ricciardo over opmerkingen Marko

Ricciardo nam ook de tijd om te reageren op de recente opmerkingen van Marko, waar de Australië aangeeft dat hij inmiddels wel weet hoe de Oostenrijk is en hij er zelfs wel een beetje van kan genieten. "Over de opmerkingen van Helmut, ja, eerlijk gezegd, het is prima. Het verandert niets aan wat ik ga doen. Ik weet zeker dat mijn vijfde plek tijdens de kwalificatie in Montreal Helmut heeft laten glimlachen. Als ik dat nog een paar keer kan doen, weet ik zeker dat hij nog meer zal glimlachen."

OOK INTERESSANT: Fans reageren op contractverlenging Gasly en Stroll: "Zag niemand aankomen!"

Heeft Ricciardo andere opties in F1?

Volgens Ricciardo is het ook duidelijk dat hij niet veel andere opties heeft dan Visa Cash App RB. "Heb ik andere opties? Ik zou zeggen nee. Ik bedoel, ik weet het niet. Ik wil niet koppig of arrogant zijn, maar ik kijk nergens anders." Tot slot geeft Ricciardo aan dat hij soms zelfs wel een beetje kan genieten van de opmerkingen van Marko. "Ik geniet soms, vreemd genoeg, van de plagerijen van Helmut omdat ik denk dat het ook een manier kan zijn om me een beetje op te peppen en te proberen het beste uit mezelf te halen."

Gerelateerd