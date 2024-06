Voorafgaand aan het weekend van de F1 Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring werd bekend dat Lance Stroll en Pierre Gasly ook in 2025 onderdeel zullen zijn van de Formule 1. Daardoor zijn er nog zeven stoeltjes in de koningsklasse beschikbaar. De fans reageren.

Stroll, die al sinds 2021 actief is bij Aston Martin en daarvoor onder meer bij Williams en Racing Point reed, begint volgend jaar aan zijn negende seizoen op rij in de koningsklasse. Hij zal ook de komende jaren teamgenoot zijn van Fernando Alonso, aangezien het contract is voor '2025 en daarna'. Gasly, die sinds 2023 racet voor Alpine en daarvoor reed voor AlphaTauri/Toro Rosso en een halfjaar Red Bull, zal volgend jaar ook nog voor het Franse team rijden in F1. Teamgenoot Esteban Ocon vertrekt na 2024, waardoor het nog afwachten is wie in 2025 zijn teamgenoot gaat zijn.

Artikel gaat verder onder video

Fans reageren op verlenging Stroll en Gasly

De fans zijn niet echt verrast door het nieuws dat de twee coureurs een nieuw contract hebben gekregen voor 2025 en daarna. Veel fans gunnen het Gasly wel, maar rondom Stroll zijn de reacties vooral cynisch. Het is duidelijk dat de fans over het algemeen niet het idee hebben dat Stroll een stoeltje bij Aston Martin had gekregen als zijn vader, Lawrence Stroll, bij het F1-team niet de baas was geweest.

NO WAY — Matt Gallagher (@MattP1Gallagher) June 27, 2024

one sorted out whos the second driver!!?? — MythR (@MythR23) June 27, 2024

Stroll keeping his seat is a contradiction to Stroll Sr. saying they want to be a serious racing outfit. #F1 — Kevin ⭐️⭐️ (@OnlyKev) June 27, 2024

One guy that actually stuck with that hell on wheels team — The Casual(F1) Fan (@ThecasualfanF1) June 27, 2024

Easy call considering his dad is the boss — Franklin (@franklinisbored) June 27, 2024

Oh my god....this is such an unexpected news — The Casual(F1) Fan (@ThecasualfanF1) June 27, 2024

Best move for Gasly.



Job Security with a chance for a big move at the end of the contract 👌 — JayCaulls (@JayCaulls) June 27, 2024

Worst driver on the grid — Morgan Moore (@Morganholmoore) June 27, 2024

If Aston Martin can sign Newey and deliver a competitive car, Lance definitely wins 8 Championships. — PapaUwUx 😼 (@PapaUwUx) June 27, 2024

Gerelateerd