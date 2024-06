Daniel Ricciardo (34) moet vertrekken bij Visa Cash App RB, het zusterteam van Red Bull Racing. De Australiër had bij de juniorenformatie de kans gekregen om zich in de kijker te rijden voor het stoeltje van Sergio Pérez, maar wist deze kans niet te pakken. Ricciardo moet nu vertrekken en zijn opvolger staat al klaar, zo laat Dr. Helmut Marko weten.

Ricciardo mocht in de loop van vorig seizoen instappen bij het juniorenteam als opvolger van de aan de kant geschoven Nyck de Vries. Bij het zusterteam van Red Bull kreeg Ricciardo - die een tijdje langs de zijlijn had gestaan - de kans te bewijzen dat hij het racen nog niet was verleerd. Als hij nadrukkelijk beter zou presteren dan Yuki Tsunoda, dan lag er een kans dat hij in 2025 mocht instappen bij de hoofdmacht als opvolger van Pérez. Echter, kortgeleden werd bekendgemaakt dat Pérez zijn contract met Red Bull Racing heeft verlengd. Daarnaast vallen ook de prestaties van Ricciardo bij het Visa Cash App RB-team behoorlijk tegen. Er is voor de aandeelhouders van Red Bull dus geen reden meer om Ricciardo nog langer een juniorenstoeltje bezet te laten houden. Hij mag dan ook zijn koffers pakken, zo heeft Marko nu publiekelijk laten weten.

Aandeelhouders Red Bull besluiten tot vertrek Ricciardo

Hoewel Red Bull-teambaas Christian Horner een groot fan is van Ricciardo, zal hij toch mee moeten bewegen met de aandeelhouders van de energiedrankgigant. En zij hebben besloten dat Ricciardo het team gaat verlaten. "De aandeelhouders hebben laten weten dat het een juniorenteam is en wij moeten dienovereenkomstig handelen", zo zegt Marko in gesprek met de Kleine Zeitung. Volgens de topadviseur moet dit voor niemand, inclusief Ricciardo, een verrassing zijn, want het plan was helder: "Het doel was dat hij met uitzonderlijke prestaties in aanmerking zou komen bij Red Bull Racing. Dit stoeltje is nu van Sergio Pérez, dus dat plan is van tafel", aldus de man uit Graz.

Lawson vervangt Ricciardo in 2025

En dus moet Ricciardo vertrekken. "We zullen er binnenkort een jonge coureur in moeten zetten", zo doelt Marko op uiterlijk 2025. En wie de opvolger moet worden van Ricciardo, is ook al bekend. "Dat zou Liam Lawson zijn", onthult de Oostenrijker. Red Bull moet ook wel, want Lawson is toegezegd dat hij uiterlijk in 2025 ergens ondergebracht zou worden. Als dit niet gebeurt, dan is het Nieuw-Zeelandse talent vrij om te vertrekken - en dat wil Red Bull uiteraard voorkomen.

