'Gasly moet Sainz gaan verwelkomen als teamgenoot bij Alpine in 2025'

Pierre Gasly heeft zijn contract verlengd bij het Formule 1-team van Alpine en nu is het de bedoeling dat hij snel duidelijkheid krijgt over zijn teamgenoot vanaf 2025. Volgens de grote Franse sportkrant L'Equipe stelt Alpine alles in het werk om de komst van Carlos Sainz Jr. te realiseren.

Vandaag werd officieel bekendgemaakt dat Gasly zijn contract bij Alpine voor meerdere seizoenen heeft verlengd, iets dat bovengenoemde Franse krant gisteren al voorzag. In datzelfde stuk melden zij ook dat Sainz de gedroomde opvolger is van Ocon, die na dit seizoen moet vertrekken bij de renstal uit Enstone. Gasly en Ocon waren op z'n zachtst gezegd geen beste vrienden en de twee hadden het op de baan dan ook regelmatig met elkaar aan de stok. Alpine hoopt Gasly spoedig te kunnen informeren over met wie hij in 2025 de strijd aan kan gaan. 'Hij zou Carlos Sainz als teamgenoot moeten krijgen', zo schrijft men in Frankrijk.

Gaat Sainz kiezen tussen Alpine en Williams?

Sainz leek in een vergevorderd stadium te zijn met Williams, maar sinds bekend is geworden dat ook Alpine interesse heeft in zijn diensten, lijkt de huidig Ferrari-coureur ineens niet meer zo happig om snel zijn krabbel te zetten. Volgens L'Equipe is Alpine een serieuze optie voor Sainz. 'Hij komt steeds dichter bij het team, waar ook Flavio Briatore zich vorige week bij heeft aangesloten', zo schrijft men. Alpine kan vanwege meerdere redenen interessant zijn voor Sainz. Qua prestaties maken de Fransen de laatste weken een goede ontwikkeling door en het is tevens een team waar Sainz al de nodige mensen kent uit het verleden. Ook heeft Renault, de motorleverancier en eigenaar van het team, in Spanje een belangrijke afzetmarkt en is de CEO verweven met het Zuid-Europese land, waar hij een tweede huis heeft.

Sainz wil ontsnappingsclausule in contract

Sainz is naar verluidt wel bereid om Alpine te verkiezen boven Williams, maar stelt daarbij wel één voorwaarde. De Madrileen zou bij Williams een clausule krijgen waarin staat dat hij vrij kan vertrekken als één van de topteams zich voor hem meldt. Deze clausule is voor Sainz belangrijk met het oog op de toekomst en daarom wil hij dat Alpine deze clausule ook in het contract opneemt. Mocht Sainz inderdaad niet voor Williams kiezen, dan lijken Valtteri Bottas en Kimi Antonelli de grootste gegadigden voor dat stoeltje.

