Williams maakte tijdens de F1 Grand Prix van Canada duidelijk Carlos Sainz te willen tekenen als de nieuwe teamgenoot van Alexander Albon. Naar verluidt heeft het team de Spanjaard nu echt een contract aangeboden.

Het zogeheten silly season voor 2025 begon met de aankondiging tijdens de winter dat Lewis Hamilton de overstap zal maken naar Ferrari. Mercedes is nog altijd op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor George Russell - de kans wordt steeds groter dat dit Andrea Kimi Antonelli wordt. Geruchten over het tweede Red Bull-zitje naast Max Verstappen zijn ten einde gekomen, nadat Sergio Pérez zijn contractverlenging kon bevestigen vorige week. Alexander Albon, Fernando Alonso en Yuki Tsunoda hebben verlengd bij Williams, Aston Martin en VCARB, respectievelijk, en de rijdersbezetting bij McLaren blijft onveranderd. Nico Hülkenberg zal na 2024 de overstap maken van Haas naar Kick Sauber ter voorbereiding op de intrede van Audi.

Williams en Haas

Logan Sargeant is momenteel de ploegmaat van Albon bij Williams, maar de jonge Amerikaan lijkt voor volgend jaar te moeten vertrekken. James Vowles is er duidelijk over Sainz te willen tekenen voor 2025. De Ferrari-coureur moet bij de Scuderia plaatsmaken voor Hamilton. "De wereld is aan het veranderen en iemand als Carlos zou heel goed in ons grote geheel passen. Natuurlijk heeft hij de keuze of hij wil komen of niet. Dat is aan hem om te beslissen," vertelde de Williams-teambaas uit tegenover Sky Sports F1.

Volgens het doorgaans betrouwbare Auto, Motor und Sport heeft Williams hem nu een contract aangeboden. Het zou gaan om een contract voor maar liefst vier seizoenen, dus tot en met het eind van 2028. Sainz zou daarbij de optie krijgen om te mogen vertrekken na twee of drie jaar, dus na 2026 of 2027. Dat zou hem de kans geven om de overstap te maken naar Audi, die de winnaar van de Australische Grand Prix ook wil tekenen, als blijkt dat de Duitse autogigant competitief blijkt te zijn.

AMuS kon verder onthullen dat Esteban Ocon, waarvan al is aangekondigd Alpine te verlaten na dit jaar, en Oliver Bearman de topkandidaten zijn om Kevin Magnussen en Hülkenberg op te volgen bij Haas. Ocon zal echter rekening moeten houden met Zhou Guanyu. De Kick Sauber-coureur uit China zou maar liefst 30 tot 35 miljoen dollar meebrengen en zou zo Ocon weg kunnen stoten bij de Amerikaanse renstal. Bearman, de Ferrari-junior die al de reservecoureur is van Haas en voor Sainz mocht invallen in Saoedi-Arabië, lijkt een zekerheidje.

