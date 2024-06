De FIA en de organisatie van de F1 Grand Prix van Oostenrijk doen er alles aan om in 2024 een situatie zoals vorig jaar wat betreft de track limits te voorkomen. Er zijn een aantal grindbakken toegevoegd, maar daar blijft het niet bij. Er wordt ook AI, technologie, ingezet door de autosportorganisatie.

Vorig jaar leverde de track limits op de Red Bull Ring een enorm aantal overtredingen op. Dit jaar wil de organisatie samen met de FIA voorkomen dat dit weer gaat gebeuren. Zo is er onder meer een grindbak bij de eerste twee bochten neergelegd, net zoals bij de negende, tiende en de laatste bochten van het circuit. Daarnaast zijn ook de kerbstones aan de buitenkant van de vierde bocht kleiner geworden, waardoor er minder uitloop is voor de coureurs. Toch is er volgens Racer nog harder ingegrepen. Er zou nu een blauwe lijn zijn toegevoegd tussen de witte lijn, die de grens van het circuit aan moet geven, en de kerbstones. Deze lijn is voorzien van technologie, waardoor AI de overtredingen van de coureurs sneller door kan geven aan de wedstrijdleiding. Als de auto met vier wielen over de lijn is, dan moet de blauwe lijn zichtbaar zijn, waarna het wordt opgeslagen en naar de wedstrijdleiding wordt gestuurd. Het wordt niet voor het eerst gebruikt, want ook in Spanje was het bijvoorbeeld aanwezig.

Wittich over track limits tijdens weekend F1 Grand Prix van Oostenrijk

Niels Wittich, de wedstrijdleider van de FIA in F1, zegt dat hij zich ervan bewust is dat een situatie zoals vorig jaar wat betreft track limits voorkomen moet worden. Vooral de grindbakken moeten hierbij gaan helpen. "Vorig jaar waren er enorm veel overtredingen en veel boetes, dus er moest duidelijk iets veranderen. We creëren een natuurlijk afschrikmiddel met de installatie van een grindstrook en we voegen meer duidelijkheid toe in de manier waarop we de grenzen van het circuit afbakenen. Ze zullen weten waar de grens ligt. Dat is wat ze willen en waar ze om gevraagd hebben. Ze zullen feedback krijgen, ze zullen het voelen als ze in de buurt van het grind komen en als ze een wiel op het grind laten vallen, zullen ze gestraft worden omdat de auto langzamer zal zijn."

Wittich ziet grindbakken als natuurlijk afschrikmiddel

Volgens Wittich zijn de grindbakken nodig om als afschrikmiddel te fungeren voor de coureurs om niet buiten de witte lijn te gaan en de grenzen van het circuit te overschrijden. "Het is een natuurlijk afschrikmiddel en dat is het belangrijkste verzoek van de coureurs. Het neemt de verleiding weg om de grenzen op te zoeken omdat er geen winst meer te behalen valt. Als het alleen maar een lijn is of alleen maar asfalt, zullen coureurs en teams altijd tot de laatste millimeter gaan."

