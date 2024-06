Afgelopen seizoen vertrok de Formule 1 met schaamrood op de kaken na de race op de Red Bull Ring, er waren namelijk gigantisch veel track limits-overschrijdingen. Voor de editie van dit seizoen zijn er daarom grindstroken toegevoegd, zodat de coureurs bij het overschrijden van de witte lijn, direct op de baan worden bestraft.

Na afloop van de laatste editie in Oostenrijk diende het team van Aston Martin protest in tegen de uitslag van de race. In de ogen van het team waren de stewards niet altijd even secuur omgegaan met de overtredingen. Maar liefst acht coureurs kregen een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de witte lijn. In totaal werden er bijna 100 rondjes geschrapt vanwege de track limits.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton blij met opwaartse lijn W15, maar wijst naar beperkingen: "Dit is het maximale"

Grindbakken

Om zo'n situatie voor dit seizoen te voorkomen, legt het circuit een aantal extra stroken aan grind op de baan, zo meldt Parcfer.me. Het idee is om de coureurs een natuurlijk barrière te geven, die ze ook kunnen voelen. Dat was namelijk één van de grote klachten van de rijders. Die wilden wel de limiet opzoeken, maar de witte lijn was maar moeilijk te bespeuren. De grindbakken zijn niet alleen in bocht 1 en 2 aangelegd, ook bocht 10 is voorzien van een grindbak.

Gerelateerd