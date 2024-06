Hoewel Mercedes de afgelopen races tekenen van verbetering heeft laten zien, verwacht Lewis Hamilton dat er niet meer in het vat zit bij de W15. George Russell wist in Canada de pole position met de wagen te pakken en in Spanje kon Hamilton het laatste podiumplekje veiligstellen.

De renstal uit Brackley is op de achtergrond hard aan de weg aan het timmeren om terug te komen aan de top van de tijdenlijst. Daarin maakt het sinds de terugkeer van James Allison als technisch directeur stappen. Zo rekende Allison af met het 'zeropod'-concept en vanaf dit seizoen is het chassis ook meer in de richting van de concurrentie. Hoewel er nog veel stappen te maken zijn, klimt Mercedes gestaag richting Red Bull Racing en McLaren.

Kleine stapjes

Hamilton mocht afgelopen zondag sinds lange tijd weer plaatsnemen op het podium en noemde het resultaat een grote impuls om eindelijk een goed resultaat te halen. De zevenvoudig kampioen wijst naar de kleine stappen die er worden gemaakt. "Vorig jaar waren we hier [Barcelona red.] erg snel, dus je moet het met een korreltje zout nemen, maar de laatste paar races zijn we uiteraard relatief competitief geweest. Dus ik denk dat we het gat een beetje hebben gedicht, maar we moeten nog een flink aantal tienden om te proberen te vinden. We moeten gewoon alle hens aan dek hebben en blijven pushen", zo opent hij bij Motorsport.com.

Updates

De renstal had naar Spanje een lichtere vloer meegenomen, maar ook een nieuwe versie van de voorvleugel. Toch wijst Hamilton naar het plafond van het huidige pakket: "Nee, ik denk dat dit het maximale is dat het op dit moment heeft. Maar we zijn het altijd aan het verfijnen met subtiele veranderingen die we aanbrengen. We zijn het dus altijd aan het verfijnen en we blijven dit het hele jaar door afstemmen." Daarbij geldt de constante stroom van nieuwe onderdelen: "Maar we moeten wat dingen toevoegen, wat extra dingen om met deze jongens te kunnen concurreren."

