BREAKING! Pierre Gasly verlengt contract en blijft ook in 2025 bij Alpine

Pierre Gasly (28) heeft zijn contract verlengd bij het Formule 1-team van Alpine, zo is zojuist officieel bekendgemaakt. De Fransman heeft een meerjarige verbintenis getekend bij de renstal uit Enstone, maar voor hoeveel jaar hij precies getekend heeft, is niet bekendgemaakt. Gasly rijdt zodoende ook in 2025 voor Alpine. Wie zijn teamgenoot wordt, zal de komende weken moeten blijken.

Zojuist heeft Alpine op haar officiële kanalen aangekondigd dat Gasly ook in 2025 voor het Franse team rijdt. De coureur uit Rouen heeft zijn aflopende contract voor meerdere seizoenen verlengd, al is niet bekendgemaakt hoe de exacte inhoud van de deal eruitziet. Gasly is bezig aan zijn tweede seizoen bij Alpine en deed dit tot dusver met Esteban Ocon als teamgenoot. Alpine en Ocon hebben echter besloten na dit seizoen uit elkaar te gaan en daarom zal Gasly moeten afwachten wie zijn nieuwe teamgenoot wordt. Diverse namen doen de ronde, waaronder ook die van Carlos Sainz. In een eerste reactie laat Gasly weten enorm opgetogen te zijn met zijn contractverlenging.

Gasly voelt zich thuis en ziet potentie bij Alpine

“Ik voel me erg thuis bij dit geweldige team. Ik geniet ervan om echt deel uit te maken van zowel het Formule 1-project als de bredere visie van Alpine Cars", zo laat Gasly weten in een eerste reactie op de website van Alpine. "Ik ben hier officieel al meer dan 18 maanden en het was altijd het plan om een langetermijnproject met het team op te bouwen. Hoewel het op de baan tot nu toe een uitdagend seizoen is geweest, blijf ik trouw aan het project en ga ik nergens heen. Ik ben tevreden met de aangebrachte veranderingen, het harde werk en de richting die het team inslaat. Er is veel potentieel in de personeelsleden en de middelen van dit team. Ik ben enthousiast over wat de toekomst in petto heeft en op dit moment concentreer ik me op de dagelijkse details die we inbrengen om onze prestaties te verbeteren.”

Teambaas Alpine blij met langer verblijf Gasly

Ook Bruno Famin, teambaas van de Franse renstal, is verheugd met het feit dat Gasly aanblijft bij Alpine. “De verlenging van Pierre’s contract met het team is zeer verheugend. Hij is een coureur met enorme ervaring in de Formule 1 en blijft een groot potentieel tonen op de baan. Voor Alpine als merk is hij een geweldige ambassadeur en we kijken er daarom naar uit om onze samenwerking voort te zetten. Hoewel dit belangrijk is voor onze toekomst, moeten we onze aandacht richten op wat komen gaat en dat is het verbeteren van ons huidige pakket. We hebben hoge ambities voor het huidige seizoen en we zullen onvermoeibaar werken om deze te bereiken. We zullen de tijd nemen om Pierre’s teamgenoot te bepalen en we zijn enthousiast over de opties die we hebben", zo laat hij weten.

BREAKING: Pierre Gasly agrees a multi-year extension with Alpine!



The Frenchman signs to stay with the Enstone-based team for 2025 and beyond ✍️#F1 #Formula1 @pierregasly @AlpineF1Team pic.twitter.com/HnH06awd3W — Formula 1 (@F1) June 27, 2024

