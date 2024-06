Red Bull Racing heeft niet langer de sterkste auto, zo luidt de conclusie van Carlos Sainz. De Ferrari-coureur is van mening dat de RB20 inmiddels voorbij is gestoken door McLaren. Sainz was erg onder de indruk van het optreden van het Britse team tijdens de Grand Prix van Spanje en stelt dat zij nu het te kloppen team zijn.

Ja, het was wederom Max Verstappen die in Barcelona als winnaar over de streep kwam, maar de Nederlander deed dit ogenschijnlijk niet in de snelste auto. Tijdens de kwalificatie werd Verstappen afgetroefd door Lando Norris en ook tijdens de race leek de McLaren sneller. Het was echter dat Norris tijd verloor in de beginfase van de wedstrijd, anders had hij mogelijk ook de Grand Prix gewonnen. Sainz moest na afloop van zijn thuisevenement dan ook concluderen dat de trend aan het veranderen is. Volgens hem heeft niet Red Bull maar McLaren momenteel de snelste auto. De MCL38 is volgens de Madrileen op ieder onderdeel snel, terwijl Red Bull en Ferrari op bepaalde punten nog worstelen.

Artikel gaat verder onder video

Plooij claimt te weten: 'Bottas praat met deze twee teams en Ocon gaat hier tekenen'Lees meer

McLaren momenteel snelste team

"Eerlijk gezegd denk ik dat de McLaren momenteel de meest consistente auto is", zo wordt Sainz geciteerd door Motorsport.com. Sainz en teamgenoot Charles Leclerc wisten in Spanje geen potten te breken, maar zagen wel hoe McLaren een puike partij op de mat wist te leggen. Red Bull en Ferrari hadden op bepaalde gedeeltes van het circuit moeite om maximale snelheid te vinden, iets dat McLaren wel lukte met haar MCL38. "Red Bull heeft het volgens mij op bepaalde circuits moeilijk en dat geldt ook voor ons", zo vervolgt Sainz zijn verhaal. "McLaren is overal snel."

🟠 Mis niets van Nederland op het EK via MeeMetOranje.nl

Sainz ziet geen zwakke plekken bij McLaren

"Ze zijn snel in de langzame bochten en tegelijkertijd gaan ze vol gas door bochten drie en negen. En ze hadden de snelste auto in bocht vijf. Ik zie op dit moment dus geen enkele zwakke plek bij McLaren." Sainz denkt dan ook dat het Britse team inmiddels qua snelheid voorbij is gegaan aan Red Bull. "Red Bull zit er denk ik nog steeds heel goed bij, maar McLaren is overal snel en dat vind ik best wel indrukwekkend", aldus de Spaanse coureur van Ferrari.

Gerelateerd