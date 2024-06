Lance Stroll (25) blijft ook de komende jaren actief als Formule 1-coureur van het team van Aston Martin Aramco, zo heeft het team zojuist bevestigd. De Canadees heeft zijn contract met meerdere seizoenen verlengd en zal zodoende ook in 2025 op de grid verschijnen aan de zijde van teamgenoot Fernando Alonso, die eerder ook al een krabbel zette onder een nieuwe verbintenis.

Stroll kwam in 2019 bij het team van Aston Martin, voorheen actief onder namen als Force India en Racing Point. Zijn vader, Lawrence, is de eigenaar van het team en het is algemeen bekend dat de steenrijke zakenman zijn zoon graag ziet rijden. Het komt dan ook niet als een verrassing dat het contract met de 25-jarige Stroll is verlengd. Stroll heeft voor meerdere seizoenen bijgetekend, al maakt zijn broodheer niet bekend voor hoeveel jaar hij exact heeft getekend. Door de verlenging van de overeenkomst gaat Aston Martin voor het derde opeenvolgende jaar met een ongewijzigde line-up rijden, iets dat volgens het team "waardevolle continuïteit oplevert", zo laten ze weten op hun officiële website.

Stroll blij met nieuwe contract Aston Martin

In tegenstelling tot Pierre Gasly, die eerder vandaag ook zijn contractverlenging wereldkundig maakte, komt Stroll niet met een uitgebreide eerste reactie. In slechts twee zinnen geeft de coureur uit Montreal aan blij te zijn met de nieuwe overeenkomst. "Ik ben super blij dat dat ik mij heb gecommitteerd om bij het team te blijven in 2025 en daarna. Het is geweldig om te zien hoe ver we zijn gekomen in de laatste vijf jaar; we zijn zo erg gegroeid als team en er is nog heel veel om naar uit te kijken", zo laat laat Stroll weten.

Mike Krack spreekt van 'sleutelrol' voor Stroll

Mike Krack, teambaas van het team, gebruikt wel iets meer woorden om zijn tevredenheid over de contractverlenging te uiten. "We zijn verheugd om Lance's toekomst bij Aston Martin Aramco te bevestigen. Hij heeft een sleutelrol gespeeld in de opbouw van dit team. Zijn technische feedback, samen met zijn toegewijde werk in de simulator, heeft bijgedragen aan de voortdurende ontwikkeling van de auto elk seizoen", zo zegt hij. "De consistentie en stabiliteit van zowel Lance als Fernando die bij ons team blijven, vormen een geweldige basis om onze ambities verder te verwezenlijken. We kijken ernaar uit om samen nog meer ongelooflijke herinneringen te creëren en verder succes te behalen."

BREAKING: Lance Stroll will race with Aston Martin for 2025 and beyond!#F1 @AstonMartinF1 pic.twitter.com/7htjjUp3kP — Formula 1 (@F1) June 27, 2024

