De kwalificatie runs zitten erop. Veel coureurs zullen zo nog een keer naar buiten gaan voor het oefenen van de start en wellicht nog een laatste snelle ronde. De conclusie is in ieder geval wel dat qua kwalificatie pace McLaren, Ferrari en Verstappen ook in Spanje op een 'traditioneel' circuit dicht in de buurt van elkaar zitten. Mercedes moet voorlopig een beetje passen op een tiende van deze drie teams met zowel Russell als Hamilton.