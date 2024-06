Hoe laat begint vandaag het Formule 1-raceweekend in Spanje?

De Formule 1 is teruggekeerd in Europa, waar aanstaande zondag de Grand Prix van Spanje verreden wordt. Vandaag is het echter eerst tijd voor de eerste twee oefensessies, waarna op zaterdag de kwalificatie volgt. Hoe laat gaan we van start?

Na een kort uitstapje op Noord-Amerikaanse bodem is het alweer tijd voor de tiende race van het seizoen. We keren terug op het Europese continent en om dat te vieren pakt de Formule 1 uit met een prachtige triple-header. Voordat we in Oostenrijk en Groot-Brittannië gaan racen, is het allereerst tijd voor de Grand Prix van Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het is natuurlijk een race waar Max Verstappen warme herinneringen aan zal bewaren. De inmiddels drievoudig wereldkampioen wist in 2016 op sensationele wijze zijn allereerste Grand Prix uit zijn loopbaan te pakken tijdens zijn eerste race voor Red Bull Racing.

Circuit de Barcelona-Catalunya

Het in Spanje gelegen Circuit de Barcelona-Cataluya werd in 1991 gebouwd in Montmeló. Meteen vanaf dat zelfde jaar kon er gereden worden op het circuit en dat werd dan ook gedaan door de koningsklasse. Nigel Mansell was de man die de eerste race op het Catalaanse circuit op zijn naam wist te schrijven. Het circuit, dat zestien bochten rijk is en wordt gereden over 4,675 kilometer, wordt doorgaans beschouwd als een redelijk all-round circuit met lange rechte stukken en een variatie aan verschillende soorten bochten. Michael Schumacher en Lewis Hamilton zijn recordhouders qua aantal overwinningen. Beide zevenvoudig wereldkampioenen wonnen zes keer in Barcelona.

Tijdschema Grand Prix van Spanje

Het raceweekend in Spanje begint vandaag om 13:30 uur Nederlandse tijd met de eerste vrije training. Om 17:00 uur is het vervolgens voor teams en coureurs tijd voor de tweede oefensessie. Morgen rond 12:30 uur gaan we van start met de derde en laatste vrije training, waarna het om 16:00 uur tijd is voor de kwalificatie. De Grand Prix van Spanje wordt op zondag om 15:00 uur verreden.

Overzicht tijden

Vrijdag 21 juni

Eerste vrije training: 13:30 uur

Tweede vrije training: 17:00 uur

Zaterdag 22 juni

Derde vrije training: 12:30 uur

Kwalificatie: 16:00 uur

Zondag 23 juni

Grand Prix van Spanje: 15:00 uur

