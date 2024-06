In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag maakte de FIA bekend dat het twee initiatieven is begonnen om de veiligheid van de coureurs in auto- en motorsport te stimuleren en tevens de rest van de wereld van informatie te voorzien, kwam er een gerucht naar buiten dat Red Bull Racing de voorvleugel van McLaren ook in de gaten aan het houden is, gaf Carlos Sainz aan dat hij met alle teams die nog een stoeltje moeten vullen een gesprek heeft gehad en beweerde Valtteri Bottas dat hij een aanbieding van Mercedes naast zich neer heeft gelegd. Dit is de GPFans Recap van 18 juni.

Artikel gaat verder onder video

'Red Bull Racing houdt ook voorvleugels McLaren en Ferrari in de gaten'

Red Bull lijkt niet zo blij te zijn met de voorvleugels van andere teams en dan vooral de concurrentie, niet alleen Mercedes. Volgens het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport heeft Red Bull Racing niet alleen Mercedes op de korrel voor het mogelijk doorbuigen van de voorvleugel. Ook Ferrari en McLaren zouden een 'trucje' uithalen met hun voorvleugel. Meer lezen over wat Red Bull van plan is, mocht de FIA niet ingrijpen? Klik hier!

Schumacher over toekomst Verstappen: 'Dan is er bij Mercedes een stoeltje vrij'

Ralf Schumacher ziet Max Verstappen, als hij vertrekt, eigenlijk alleen naar Mercedes gaan om Red Bull Racing te verlaten. De voormalig F1-coureur stelt dat de Zilverpijlen 'een wereldkampioen' zoals Verstappen nodig heeft en dat ze tijdens de recente Grand Prix van Canada met Verstappen gewonnen hadden. Volgens zijn informatie zou de mogelijke komst van Verstappen zelfs ten koste kunnen gaan van George Russell. Meer lezen over waar Schumacher een vertrek van Verstappen wel als mogelijkheid ziet? Klik hier!

Bottas legt éénjarige aanbieding Mercedes naast zich neer: "Zou niet veel zin hebben"

Valtteri Bottas is bezig aan zijn derde seizoen bij Sauber en heeft natuurlijk goede herinneringen overgehouden aan zijn tijd bij Mercedes. Het team heeft voor 2025 nog een stoeltje beschikbaar, maar in gesprek met Iltalehti geeft hij toe dat hij een terugkeer bij het team niet ziet zitten. De renstal van Toto Wolff heeft de 34-jarige Fin een eenjarige aanbieding gedaan, maar daar heeft Bottas vriendelijk voor bedankt. Meer lezen over waarom Bottas het aanbod van Mercedes heeft afgewezen? Klik hier!

FIA lanceert initiatieven om veiligheid coureurs te verbeteren

De FIA heeft, in een week waarin F1 gaat beginnen aan een triple header in Europa, twee initiatieven geopenbaard die de veiligheid van coureurs zoals Max Verstappen en zijn collega's in de auto- en motorsport moeten verbeteren. Het eerste initiatief focust zich op hersenschuddingen, terwijl het andere initiatief betrekking heeft op de helmen die de coureurs dragen. Meer lezen over de nieuwe plannen van de FIA? Klik hier!

Sainz: 'Alle teams met een zitje hebben mij een contract aangeboden'

Carlos Sainz is het grootste puzzelstukje van de rijdersmarkt voor 2025. Als bekend is waar hij volgend seizoen rijdt, zal de rest ook snel op gang komen. Waar de toekomst van de Spanjaard voor komend seizoen ligt, dat is nog altijd de vraag. Over de interesse heeft de 29-jarige Spanjaard in ieder geval niet te klagen. In gesprek met El Hormiguero onthult de drievoudig racewinnaar namelijk dat alle teams die nog een plekje over hebben, hem een contract hebben aangeboden. Meer lezen over met welke teams Sainz al gesprekken heeft gevoerd? Klik hier!

Gerelateerd