Hoewel Valtteri Bottas natuurlijk goede herinneringen heeft overgehouden aan zijn tijd bij Mercedes, geeft hij in gesprek met Iltalehti toe dat hij een terugkeer bij het team niet ziet zitten. De renstal van Toto Wolff heeft de 34-jarige Fin een eenjarige aanbieding gedaan, maar daar heeft Bottas vriendelijk voor bedankt.

Aan de stoelendans in de Formule 1 komt voorlopig nog geen einde. Zo is het nog altijd de vraag waar Carlos Sainz komend seizoen zal gaan racen. Dat zal namelijk volgens Bottas de deuren openen bij andere teams, die nu nog mogen hopen op een handtekening van de Spanjaard. De tienvoudig racewinnaar zit nu nog bij Sauber, maar de verwachting is dat hij daar komend seizoen niet meer voor zal racen.

Sauber in 2024

In 2026 zal Sauber compleet getransformeerd zijn naar Audi en Bottas onthult dat het team voornamelijk daar mee bezig is. "Het wordt geen makkelijk seizoen, maar er kunnen betere dingen komen. Maar elk team moet nadenken over zijn toekomst en de regelwijzigingen voor 2026", legt Bottas uit over het verdere verloop van het 2024-seizoen.

Toekomstplannen

Waar Bottas vanaf 2025 zal gaan racen, hangt voornamelijk af van wat Sainz van plan is. "Ja, het hangt ervan af wat Sainz doet. Dan vallen er veel puzzelstukjes in de rijdersmarkt. Daar wachten de teams op en daarom hebben ze nog geen beslissing genomen", legt Bottas uit. Ook onthult hij dat Mercedes heeft geprobeerd om hem terug te halen. "We hebben gesproken, we hebben een goede relatie. Maar één jaar bij Mercedes zou voor mij niet veel zin hebben." De Fin doelt op het feit dat hij geen tussenpaus wil zijn, want alle seinen lijken te wijzen naar de komst van Kimi Antonelli in 2026 bij Mercedes.

