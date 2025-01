Valtteri Bottas moet tijdens het F1-seizoen van 2025 langs de zijlijn toekijken, nadat zijn contract bij Kick Sauber niet verlengd werd. De Finse coureur vindt dat het niet helemaal eerlijk is gegaan. Hij vindt dat hij aan het lijntje is gehouden door het Zwitserse team.

Bottas debuteerde in 2013 in de koningsklasse en reed vier seizoenen voor Williams. Het team kwam goed uit de startblokken aan het begin van het hybridetijdperk. Door meerdere podiums te scoren, verdiende hij de promotie richting Mercedes, toen wereldkampioen Nico Rosberg na 2016 besloot te stoppen. Bottas schreef tien races op zijn naam, voordat hij plaats moest maken voor George Russell. Hij verhuisde naar Kick Sauber (toen nog Alfa Romeo), maar ze zakten in drie jaar van het middenveld naar het achterveld. Audi gaat Sauber overnemen voor 2026 en de Duitse autogigant bood Nico Hülkenberg en Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto contracten aan in plaats van door te gaan met Bottas. Het besluit werd begin november pas genomen, toen alleen de rijdersbezetting bij Red Bull nog niet bekend was en de andere stoeltjes dus al gevuld waren. Bottas is vervolgens teruggekeerd bij Mercedes als testcoureur.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de imposante loopbaan van de vertrekkende Valtteri Bottas

Aan het lijntje gehouden

"Ik weet dat deze sport hoe dan ook niet eerlijk is", begon Bottas bij Motorsport Monday. "Uiteindelijk draait het gewoon om business. Er zijn veel factoren die meespelen rondom het maken van beslissingen qua coureurs, dus dat begrijp ik. Ik ben ook niet boos of iets dergelijks. Het is gewoon gebeurd. Ik denk dat ik uiteindelijk in een beetje ongelukkige situatie ben beland met mijn carrière. Ik hoorde erover een aantal dagen voor het definitieve besluit", zei de Fin over de geruchten rondom Bortoleto. "Maar ik wist wanneer de laatste bestuursvergadering was en hoe het zou gaan en toen was het besloten. Het is heel duidelijk dat ik niets meer had kunnen doen, dus ik doe het hier maar mee. Het is een beetje ongelukkig hoe het uitkwam." Bottas vindt dat hij aan het lijntje is gehouden door Kick Sauber. "Toen had ik nog maar één optie over en dat pakte ook niet goed uit, dus ik wist toen dat het klaar was." Hij kon alleen nog in gesprek met Williams, maar de Britse renstal koos voor Carlos Sainz.

Toch houdt Bottas een mooie herinnering over aan zijn laatste raceweekend als F1-coureur. Hij betaalde namelijk de volledige rekening van vijfduizend euro na het beruchte etentje met alle coureurs, waar een kwade George Russell niet in de buurt van Max Verstappen wilde zitten. "Ik denk dat het het waard was", zei hij in Abu Dhabi. "In Q1 kreeg ik een paar mooie slipstreams van andere mensen op het rechte stuk, dus volgens mij was het het zeker waard."

Gerelateerd