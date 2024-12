Valtteri Bottas heeft richting 2025 geen stoeltje op de grid weten te bemachtigen en het lijkt erop dat we de Finse coureur in de toekomst niet meer in de Formule 1 zullen gaan zien. Het is tijd om terug te keren op de vrij imposante loopbaan van Lewis Hamilton zijn favoriete teamgenoot.

Bottas is zonder twijfel een van de meest consistente en ervaren coureurs in de recente geschiedenis van de Formule 1. De Fin heeft zichzelf bewezen als een vaste waarde op de grid, zowel als solide teamgenoot van een legende als Lewis Hamilton, als leider bij zijn huidige team, Sauber, het team waar hij inmiddels afscheid van genomen heeft en dat hij bestempelde als een 'fout' in zijn toch wel zeer respectabele loopbaan. Gaan we hem nog ooit terug zien? De tijd zal het leren, maar voor volgend seizoen beschikt de Fin in ieder geval niet over een stoeltje. Tijd om een kijkje te nemen in zijn fascinerende loopbaan.

Jonge jaren

Valtteri Viktor Bottas werd geboren op 28 augustus 1989 in Nastola, Finland. Zoals veel F1-coureurs begon zijn racecarrière in de kartsport, op zesjarige leeftijd in zijn geval. Bottas maakte al snel indruk door verschillende nationale en internationale kampioenschappen te winnen. Zijn talent bleef niet onopgemerkt, en hij ging in 2007 rijden in de Formule Renault. In 2008 zette Bottas een belangrijke stap in zijn carrière door het Formule Renault 2.0 NEC-kampioenschap te winnen en daar Daniel Ricciardo nipt te verslaan. Een jaar later behaalde hij de titel in het Europese Formule Renault-kampioenschap. Zijn consistentie en snelheid vielen op, en hij werd al snel beschouwd als een van de grootste talenten van zijn generatie.

De sprong naar de Formule 1

In 2010 sloot Bottas zich aan bij het GP3-kampioenschap, de klasse hij in 2011 de titel wist te winnen. Dit leverde hem een contract op als testrijder bij het Formule 1-team van Williams. Na een jaar als testcoureur werd hij in 2013 gepromoveerd tot volwaardig rijder, als teamgenoot van de markante Pastor Maldonado. Bij het team van Williams maakte Bottas indruk met zijn volwassenheid en consistente prestaties, ondanks een auto die niet altijd competitief was. Zijn hoogtepunt bij de Britse formatie kwam in 2014, toen hij als teamgenoot van Felipe Massa zes podiumplaatsen behaalde en het seizoen afsloot als vierde in het kampioenschap. Dit was een prestatie die zijn reputatie als goede coureur verder versterkte. In de daaropvolgende jaren bleef hij actief bij Williams als teamgenoot van Massa en wist hij de Braziliaan tweemaal te verslaan door vijfde en achtste in het wereldkampioenschap te eindigen. Wat er na dat seizoen gebeurde, had hij wellicht niet over durven dromen.

Mercedes: in de schaduw van een legende

Het grote hoogtepunt in Bottas' carrière kwam in 2017, toen hij door Toto Wolff naar voren werd geschoven als vervanger van de na zijn wereldtitel in 2016 plotseling vertrokken Nico Rosberg bij Mercedes. Dit bood Bottas de kans om in de snelste auto van het veld te rijden en te strijden voor overwinningen en kampioenschappen. Hoewel hij in de schaduw stond van zijn illustere teamgenoot Lewis Hamilton, boekte Bottas tal van successen.

In zijn eerste seizoen bij Mercedes liet Bottas direct zien dat hij het in zich had om races te winnen. Hij behaalde zijn eerste Grand Prix-overwinning in Rusland, gevolgd door overwinningen in Oostenrijk en Abu Dhabi. Bottas sloot het seizoen af als derde in het kampioenschap, achter Hamilton en Sebastian Vettel. Hoewel hij niet altijd op het niveau van Hamilton zat, toonde hij dat hij een snelle leerling was en consistent kon presteren onder hoge druk.

Wingman Valtteri

Het seizoen 2018 bracht gemengde gevoelens voor Bottas. Hoewel hij vijf polepositions behaalde, slaagde hij er niet in om een race te winnen. Zijn rol als steunpilaar voor Hamilton kwam duidelijk naar voren, vooral tijdens de Grand Prix van Rusland, waar hij teamorders opvolgde en zijn leidende positie opgaf aan Hamilton. Deze beslissing leidde tot kritiek van fans, maar onderstreepte Bottas' teamgeest en bereidheid om Mercedes te helpen bij het veiligstellen van de constructeurstitel en de wereldtitel voor teammaat Hamilton

Bottas begon het seizoen 2019 met een nieuw vuur in zich, wat hij duidelijk maakte door de openingsrace in Australië te winnen. De Fin, die doorgaans inmiddels als het knechtje van Hamilton door het leven ging, liet weten zelf ook te willen gaan vechten voor de wereldtitel. Hij voegde hier later nog drie overwinningen aan toe (Azerbeidzjan, Japan en de Verenigde Staten) en behaalde een indrukwekkend aantal van 15 podiumplaatsen. De wereldtitel zat er echter nimmer in. Bottas eindigde als tweede in het kampioenschap achter Hamilton, waarmee hij wel zijn beste seizoen in de Formule 1 tot dat moment reed.

De laatste jaren

De seizoenen 2020 en 2021 waren uitdagend voor Bottas. In 2020 won hij twee races (Oostenrijk en Rusland) en behaalde hij acht polepositions, maar hij kon niet voorkomen dat Hamilton opnieuw het kampioenschap domineerde. Het seizoen 2021 was niet anders: Bottas bleef een consistente puntenpakker en won de Grand Prix van Turkije, maar stond vaak in de schaduw van zowel Hamilton alsook de opkomende Max Verstappen in hun intense titelstrijd.

Gedurende deze jaren kreeg Bottas vaak kritiek vanwege zijn onvermogen om Hamilton structureel te verslaan. Toch bleef hij een cruciale speler in het succes van Mercedes, waarbij hij hielp de constructeurstitels veilig te stellen. Zijn kwalificatiesnelheid, gecombineerd met zijn betrouwbaarheid, maakte hem een waardevolle teamgenoot voor de uiteindelijk zevenvoudig wereldkampioen. Zeker met de opkomst van Verstappen had Hamilton veel aan Bottas die de Nederlander toch vaak punten kon afsnoepen, iets waar Verstappen anno 2024 met Sergio Pérez als teamgenoot van zal dromen.

In 2021 kondigde Mercedes aan dat de betrouwbare Bottas het team zou verlaten aan het einde van het seizoen om plaats te maken voor de jonge George Russell. Bottas verliet Mercedes uiteindelijk met 10 overwinningen, 58 podiumplaatsen en 20 polepositions op zijn naam. Zijn tijd bij Mercedes mag dan niet hebben geleid tot een wereldtitel, maar zijn bijdragen aan de dominantie van het team zullen niet snel vergeten worden. En zeg nou zelf: hoeveel Formule 1-coureurs kunnen 58 podiumplaatsen overleggen tijdens een run bij één team?

De overstap naar Alfa Romeo betekende een nieuwe start voor Bottas. Hoewel hij niet langer meedeed voor overwinningen, kreeg hij de kans om als leider binnen het team te fungeren. Bottas bracht waardevolle ervaring mee naar het Zwitserse team en speelde een sleutelrol in de ontwikkeling van de auto. In zijn eerste seizoen bij Alfa Romeo (2022) wist hij regelmatig punten te scoren en zijn rookie-teamgenoot Guanyu Zhou te overklassen.

Het seizoen 2023 bracht echter meer uitdagingen. Alfa Romeo had moeite om competitief te blijven in het sterk concurrerende middenveld. Ondanks deze tegenslagen bleef Bottas een stabiele factor, met zo nu en dan sterke kwalificatiesessies en slimme raceprestaties. Zijn rol binnen het team bleef belangrijk, niet alleen op de baan, maar ook achter de schermen. Toch werd het in 2024 bij Sauber allemaal minder en minder en werd het team gedegradeerd tot zwakste op de grid. Bottas zelf leek ook steeds meer van het leven naast de koningsklasse te gaan genieten, zo is hij fervent wielrenner en houdt hij ook wel van een biertje en lekker eten op zijn tijd. Ook bij Sauber besloot men om door te selecteren richting 2025 met Nico Hülkenberg en de jonge Gabriel Bortoleto, waardoor er voor de Fin geen plek meer is op de grid.

Bottas: meer dan een coureur

Naast zijn prestaties op de baan is Bottas geliefd om zijn nuchtere persoonlijkheid en droge humor. De Fin heeft een sterke band met zijn roots, wat te zien is in zijn samenwerking met merken zoals het Finse koffiebedrijf en zijn regelmatige deelname aan lokale fietsevenementen. Bovendien is hij een actieve promotor van fysieke fitheid, maar houdt hij ook van een biertje en lekker eten op zijn tijd. Bottas heeft ook laten zien dat hij niet bang is om zichzelf te laten zien buiten het circuit, iets dat natuurlijk boven kwam drijven met de wereldberoemde BotASS-foto en de even later daaropvolgende naaktkalender die hij schoot voor het goede doel tegen prostaatkanker. Zijn relaxte houding, gecombineerd met zijn strijdlust op de baan, maakten hem een unieke coureur in de Formule 1-wereld.

Bottas heeft een indrukwekkende Formule 1-carrière opgebouwd, gekenmerkt door successen, uitdagingen en persoonlijke groei. Hoewel hij nooit wereldkampioen werd, heeft hij een blijvende indruk achtergelaten in de sport. Zijn rol bij Mercedes was essentieel in een van de meest dominante periodes in de F1-geschiedenis, en bij Alfa Romeo/Sauber liet hij ook met enige regelmaat een glimp van zijn klasse zien. Met zijn veerkracht en passie blijft Bottas een geliefd figuur in de paddock. Helaas gaan we hem in 2025 niet meer terugzien op de grid en lijkt het erop dat zijn toekomst op het hoogste niveau van de koningsklasse voorbij is. Of keert hij op een dag tóch nog terug?

