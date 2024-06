Volgens het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport heeft Red Bull Racing niet alleen Mercedes op de korrel voor het mogelijk doorbuigen van de voorvleugel. Ook Ferrari en McLaren zouden een 'trucje' uithalen met hun voorvleugel.

Alle teams moeten zich streng houden aan de reglementen van de FIA, maar de teams doen natuurlijk alle moeite om de grijze gebieden van de regels op te zoeken. De voor- en achtervleugels mogen niet te ver doorbuigen, al wordt dit alleen gemeten op het moment dat de auto stilstaat. De voorvleugel wordt in stilstand op verschillende plekken belast met 60 Newton en de vleugel mag op dat moment niet meer doorbuigen dan 3 millimeter. Toch kan dat tijdens een rondje op de baan wel gebeuren, maar dan kunnen de vleugels niet worden gemeten.

Ferrari en McLaren bevinden zich in grijsgebied

Afgelopen jaar werd in augustus het reglement verder aangescherpt. Vooral het team van Aston Martin leek daarvan de dupe, want er werd ineens veel snelheid verloren. Dat zorgde ervoor dat er een verband werd gelegd tussen de twee gebeurtenissen, al is hier nooit een officiële bevestiging van gekomen. Op dit moment zou Red bull Racing, volgens het Duitse medium, vooral de voorvleugels van Ferrari en McLaren in de gaten houden. Ook Mercedes vermoedt dat de twee teams een trucje hebben, maar in plaats van actie tegen de twee teams te ondernemen, lijkt Mercedes juist zelf het initiatief te hebben genomen om zo'n soort vleugel te introduceren.

Subtiele onderstuur creëren

Een engineer, die anoniem blijft, vertelt bij AMuS over het voordeel van de flexibele voorvleugels. "Iedereen heeft zijn eigen methode. Sommigen kantelen de flaps naar achteren, anderen verdraaien de hele vleugel of laten de vleugeltips zakken. Het maakt niet uit hoe het wordt gedaan, het doel is altijd hetzelfde. Je bent op zoek naar een goede voertuigbalans voor alle soorten bochten." Er wordt volgens de engineer een subtiele vorm van onderstuur gecreëerd, door de extra vervorming. Mocht de FIA hetgeen door de vingers zien, dan is Red Bull Racing eenzelfde soort opzet van plan: "Als dit getolereerd blijft worden, moeten wij dezelfde kant op."

