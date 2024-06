Waar de toekomst van Carlos Sainz komend seizoen ligt, dat is nog altijd de vraag. Over de interesse heeft de 29-jarige Spanjaard niet te klagen. In gesprek met El Hormiguero onthult de drievoudig racewinnaar namelijk dat alle teams die nog een plekje over hebben, hem een contract hebben aangeboden.

Het blijft natuurlijk één van de bijzondere verhalen die het 2024-seizoen voort heeft gebracht. Zo werd kort voor de start van het jaar bekend dat Lewis Hamilton bij Mercedes vertrekt en komend seizoen voor Ferrari zal gaan racen. Daardoor moet Sainz, die niet onverdienstelijk rijdt voor de Scuderia, vertrekken. Diverse teams zouden geïnteresseerd zijn in de Spanjaard, maar de vraag is vooral, wat wil Sainz zelf? Red Bull Racing is geen optie meer, nu bekend is dat Sergio Pérez ook de komende twee seizoenen onder de vlag van de Oostenrijkers zal uitkomen en Mercedes lijkt met de voorkeur voor Kimi Antonelli ook geen optie te zijn. Williams heeft echter in Canada openlijk aangegeven dat het Sainz wil aantrekken en Audi zou ook een lucratief hebben neergelegd.

'Zou morgen kunnen tekenen, maar dat doe ik niet'

Het blijft desalniettemin even afwachten waar Sainz komend seizoen zal gaan rijden. Over de interesse in zijn persoon, daar zijn voorlopig geen klachten over: "Ik zal niet tegen je liegen, alle teams die hun coureurs voor volgend jaar nog niet hebben vastgelegd hebben me op hun lijst staan en hebben me een contract aangeboden. Ik zou morgen bij hen kunnen tekenen, maar dat doe ik niet morgen."

Snel knoop doorhakken

Waar Sainz zijn keuze van laat afhangen, dat laat hij niet doorschemeren. Wel vertelt hij dat er snel een beslissing zal volgen. "Ik ga het een beetje rustig aan doen, snel beslissen, en elk van die teams die je noemde, is een optie voor mij", zo wees de presentator eerder naar Mercedes, Aston Martin, VCARB, Haas, Alpine en Sauber/Audi. "Ik heb nog steeds mijn opties op tafel liggen, klaar om een beslissing te nemen. En ik kan je vertellen dat ik heel snel een beslissing ga nemen, want ik wil het achter de rug hebben, een beslissing nemen en me richten op de rest van het jaar met Ferrari", aldus Sainz.

