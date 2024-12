Mercedes heeft tussen alle aankondigingen van Red Bull Racing door aangekondigd dat Valtteri Bottas in 2025 terug gaat keren op het oude nest. De Fin komt over van Kick Sauber, waar zijn contract niet werd verlengd.

Bottas reed van 2017 tot eind 2021 voor Mercedes en was met succes teamgenoot van Lewis Hamilton. Op 2021 na werd Hamilton tijdens al die seizoenen wereldkampioen, terwijl Mercedes elk seizoen kampioen werd bij de constructeurs. Voor zijn avontuur bij Mercedes reed Bottas voor Williams van 2013 tot en met eind 2016. In 2022, 2023 en 2024 ging hij in het nieuwe tijdperk het avontuur aan bij Sauber, in 2022 en 2023 als Alfa Romeo en afgelopen seizoen als Kick Sauber. Zonder veel succes. Sterker nog: Bottas gaf zelf aan spijt te hebben van zijn overstap.

Bottas keert in 2025 terug bij Mercedes

Nu heeft Mercedes de geruchten over een terugkeer bevestigd. Bottas volgt het voorbeeld van Daniel Ricciardo, die in 2023 terugkeerde als reservecoureur van Red Bull Racing en uiteindelijk een kans kreeg bij Visa Cash App RB. Bottas zal, mocht Andre Kimi Antonelli teleurstellen in 2025, wellicht ook op zo'n kans hopen. Voor nu zal hij vooral reservecoureur zijn van de Silver Arrows.

Reactie Bottas en Wolff

Bottas is blij dat hij terug is waar hij zo succesvol was. “Nu ik terugkeer naar de plek waar zoveel van die momenten werden bereikt, kijk ik ernaar uit om alle kennis die ik heb opgedaan te gebruiken om het team te helpen presteren en vooruitgang te boeken in de richting van ons doel om te strijden voor wereldkampioenschappen.” Ook Wolff ziet Bottas graag terugkeren als reservecoureur. "Zijn impact en bijdrage in de vijf jaar dat hij eerder bij ons was als coureur was enorm. Naast het behalen van meerdere Grands Prix-overwinningen speelde hij een cruciale rol in vijf van onze kampioenschapsoverwinningen.”

