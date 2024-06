Ralf Schumacher sluit niet uit dat Max Verstappen, als hij vertrekt, naar Mercedes gaat. De voormalig F1-coureur stelt dat de Zilverpijlen 'een wereldkampioen' zoals Verstappen nodig heeft en dat ze tijdens de recente Grand Prix van Canada met Verstappen gewonnen hadden. Volgens zijn informatie zou de mogelijke komst van Verstappen zelfs ten koste kunnen gaan van George Russell.

In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports zegt Schumacher dat het gevecht om het tweede stoeltje van Mercedes voor 2025 naast Russell nog allesbehalve beslist is. De laatste tijd wordt Andrea Kimi Antonelli vaak genoemd. "Volgens Toto Wolff verdient Kimi Antonelli deze kans en er zijn blijkbaar contractuele verplichtingen. Er staat niet bij welk team hij terecht moet komen, maar aangezien Williams al is vergeven, neem ik aan dat het Mercedes zal worden." Sainz lijkt volgens Schumacher namelijk geen optie meer te zijn voor Mercedes, maar tegelijkertijd zit hij ook de plannen met Antonelli in de weg. "Als je de geruchten moet geloven, heeft hij bij Williams getekend en zou dit deze week bekend moeten worden gemaakt. Wolff heeft gezegd dat hij op de toekomst wil focussen. Nu is het perfecte moment."

Schumacher ziet Verstappen naar Mercedes gaan als hij wil vertrekken

Het hele seizoen lang zijn er al geruchten rondom Verstappen en een overstap naar Mercedes, ontstaan door de onrust binnen Red Bull Racing. Volgens Schumacher zou de Nederlander, als hij wil vertrekken, alleen Mercedes overwegen. "Als Verstappen toch echt besluit Red Bull te verlaten, kan ik mij voorstellen dat dan er een stoeltje voor hem vrij is bij Mercedes. Russell is of was een supertalent, maar hij maakt ook veel fouten. Als er een wereldkampioen op de markt is, kan ik mij voorstellen dat Russells baan in gevaar komt."

'Mercedes heeft een wereldkampioen als Verstappen nodig'

Volgens Schumacher heeft Mercedes een wereldkampioen nodig, zoals Hamilton dat in het verleden voor het team was. "Mercedes had in Canada de race gewonnen met Verstappen, dat is duidelijk. Verstappen is de coureur die een groot verschil maakt. Mercedes kent al lange tijd een mindere periode en heeft urgent een wereldkampioen nodig om weer vooraan te komen. Verstappen is een man die overkomt als conservatief, aangenaam, en sportief. Ik kan mij voorstellen dat Wolff en Mercedes veel met en voor hem zouden doen."

