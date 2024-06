Het team van Alpine overweegt om vanaf 2026 als klantenteam door het leven te gaan en dus een power unit in te gaan kopen. Volgens bronnen bij Motorsport.com zijn er zelfs al gesprekken gevoerd met Red Bull Racing over het afnemen van de krachtbron vanaf dat nieuwe tijdperk.

Renault-CEO Luca de Meo heeft recentelijk bij Autocar laten optekenen dat het Formule 1-team van Alpine, in ieder geval niet te koop staat, maar wel dat er wat veranderingen nodig zijn. Sinds de start van het hybridetijdperk, in 2014, heeft Renault nooit een power unit kunnen ontwikkelen waar steevast mee om de titels kon worden gevochten. Het was voor Red Bull Racing de reden om te breken met Renault en om in 2019 aan de slag te gaan met Honda.

Nieuw tijdperk

Vanaf 2026 zal de power unit voor vijftig procent het vermogen halen uit de verbrandingsmotor en die zal worden aangestuurd door honderd procent duurzame brandstoffen. De andere vijftig procent zal moeten komen uit de elektrische componenten. Hoewel Alpine nog altijd overweegt om met een eigen power unit te komen vanaf dat tijdperk, wordt het inkopen van een krachtbron ook niet uitgesloten.

Alternatieven

Bronnen melden aan het medium dat teambaas Bruno Famin onlangs gesprekken heeft gevoerd met andere motorleveranciers binnen de Formule 1. Één van die leveranciers was Red Bull Racing, die vanaf 2026 samen met Ford de Red Bull Powertrains in de achterbak heeft zitten. Toch lijkt die samenwerking onwaarschijnlijk, want Christian Horner liet vorig jaar weten dat de eerste prioriteit op de twee teams van Red Bull zal liggen. Daardoor lijkt Mercedes een potentiële optie te zijn. Die renstal verliest namelijk Aston Martin vanaf 2026, dat team gaat namelijk aan de slag met Honda.

