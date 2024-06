Nyck de Vries baart opzien met bizarre crash, Verschuur wil Pérez zien verdwijnen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We zitten dit weekend helaas in een weekend zonder race, alvorens het hele circus volgende week weer terugkeert op Europese bodem om het seizoen te hervatten met de Grand Prix van Spanje. Ondanks het raceloze weekend, ligt de motorsportwereld zelden stil. Dit weekend is natuurlijk ook de 24 uur van Le Mans, waar we nog voor de race een zeer opmerkelijk moment zagen. Het kwam op naam van Nyck de Vries, die tijdens een opwarmronde achterop een andere auto klapte. Ondertussen werden er in het Race Café een aantal pittige uitspraken gedaan door Jack Plooij en Frans Verschuur.

Plooij: 'Bottas maakt kans bij Williams, Antonelli naar Mercedes'

Jack Plooij vertelt in het Race Café van Ziggo Sport dat Valtteri Bottas kans maakt op het zitje bij Williams, ondanks dat het voor de Fin wellicht een keer tijd wordt om afscheid te nemen van de Formule 1. "Ik ga wel een stuk met hem [Verschuur] mee. Het is een keer tijd om afscheid te nemen. Maar het probleem is, hij heeft een kans om dat stoeltje bij Williams te pakken." Meer lezen over de uitspraken van Jack Plooij? Klik hier!

Horner: 'Pérez heeft moeite met aanpassen aan lastig te besturen auto'

Volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is het zaak voor Sergio Pérez om het dramatische raceweekend in Canada achter zich te laten, en volgende week strijdlustig in Spanje op het toneel te verschijnen. "Sergio moet Canada 2024 vergeten en in Barcelona op komen dagen en zichzelf herpakken", wordt Horner geciteerd door Racer. "We weten dat hij in staat is om dat te doen, en ik weet zeker dat hij in Barcelona vechtlust zal tonen", zegt Horner onder meer. Meer lezen over wat Christian Horner zegt over Sergio Pérez? Klik hier!

Verschuur over "onbegrijpelijke" contractverlenging Pérez: "Weg met die gozer"

Frans Verschuur begrijpt naar eigen zeggen helemaal niets van de beslissing van Red Bull Racing om Sergio Pérez een tweejarig contract voor te schotelen. Volgens de uitgesproken teameigenaar is het "absoluut geen goed verhaal." "Onbegrijpelijk dat die man een tweejarig contract gekregen heeft. Het is werkelijk waar... Hij rijdt zoveel schade, zoveel brengt hij niet eens op", zo klinken de kritische geluiden van Verschuur over Pérez. Meer lezen over de kritiek van Frans Verschuur aan het adres van Sergio Pérez? Klik hier!

Nyck de Vries klapt tijdens opwarmronde 24 uur van Le Mans op remmende voorligger

Dit weekend staat de 24 uur van Le Mans op het programma in Frankrijk en op zaterdag om 16:00 uur doven de lichten voor de iconische race. Voor Nyck de Vries is de zaterdag echter dramatisch begonnen: tijdens de warm-up voor de race knalde hij namelijk achterop een langzaam rijdende voorligger. Meer lezen over de opmerkelijke crash van Nyck de Vries? Klik hier!

Verstappen vertelt op wie hij een etentje durft te wedden voor een wereldtitel

Max Verstappen heeft zelf inmiddels drie wereldtitels op zijn naam en nummer vier lijkt dit seizoen wellicht ook richting de Nederlander te kunnen gaan. Naast Verstappen zijn er meerdere coureurs op de grid die de potentie hebben om wereldkampioen te worden en de Red Bull-coureur onthult aan wie hij denkt. "Slechts één... Hmm, Charles. Maar ik zou er heel veel kunnen kiezen", zo kiest Verstappen voor Charles Leclerc. Meer lezen over wie Max Verstappen wereldkampioen ziet worden in de toekomst? Klik hier!

