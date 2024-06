Jack Plooij vertelt in het Race Café van Ziggo Sport dat Valtteri Bottas kans maakt op het zitje bij Williams, ondanks dat het voor de Fin wellicht een keer tijd wordt om afscheid te nemen van de Formule 1.

Valtteri Bottas reed tussen 2017 en 2021 naast Lewis Hamilton bij het team van Mercedes, waar hij regelmatig goede resultaten boekte, maar tegelijkertijd steevast als tweede viool werd gezien. Voorafgaand aan het seizoen van 2022 moest de Fin plaatsmaken voor de komst van George Russell. Bottas vertrok op zijn beurt naar Sauber en nam daar plaats naast nieuwskomer Zhou Guanyu. Of de tienvoudig racewinnaar volgend jaar ook nog van de partij is, is echter nog maar de vraag.

Waar rijdt Bottas in 2025?

Sauber maakt vanaf 2026 de transitie naar Audi, en lijkt te willen gaan voor een nieuwe start. Nico Hülkenberg werd eerder al binnengehaald voor volgend seizoen, wat betekent dat ieder geval óf Bottas óf Zhou zijn biezen moet pakken. Volgens Frans Verschuur is het tijd voor de Fin om er een punt achter te zetten, maar Jack Plooij meent in het Race Café van Ziggo Sport te weten dat Bottas nog niet kansloos is voor het seizoen van 2025.

Kanshebber bij Williams

"Hij moet gewoon stoppen, net als Pérez. Wat is hij aan het doen? Wat hij nu allemaal aan het doen is, hoort niet in de Formule 1", aldus Verschuur, doelend op de activiteiten van Bottas naast de baan. "En hij rijdt als een krant. Wegwezen." Plooij haakt vervolgens in: "Ik ga wel een stuk met hem [Verschuur] mee. Het is een keer tijd om afscheid te nemen. Maar het probleem is, hij heeft een kans om dat stoeltje bij Williams te pakken." Als Verschuur noemt dat Andrea Kimi Antonelli naar Williams gaat, zegt Plooij: "Antonelli gaat naar Mercedes. Hou nou toch op man."

Een aantal 𝗵𝗲𝗲𝗿𝗹𝗶𝗷𝗸𝗲 video's van Valtteri Bottas 📸

Maar Frans Verschuur is geen fan: 'Dit hoort allemaal niet in de Formule 1 en hij rijdt als een krant' 😅@JackOnTracks denkt te weten wat het volgende team is van Bottas 👀#ZiggoSport #F1 #RaceCafe pic.twitter.com/897sKeyAU0 — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) June 14, 2024

