Volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is het zaak voor Sergio Pérez om het dramatische raceweekend in Canada achter zich te laten, en volgende week strijdlustig in Spanje op het toneel te verschijnen.

Max Verstappen wist de zenuwslopende Grand Prix van Canada op zijn naam te schrijven, nadat hij in de kwalificatie dezelfde tijd als pole-man George Russell op het bord zette. Sergio Pérez bleef op zijn beurt voor de tweede keer op rij steken in Q1, en kreeg na een pijnlijke zondag een DNF achter zijn naam. De schade voor Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap viel mee doordat beide auto's van Ferrari ook geen punten scoorde, maar volgens teambaas Christian Horner is het zaak dat Pérez het tij keert in Barcelona.

Vechtlust in Barcelona

"Sergio moet Canada 2024 vergeten en in Barcelona op komen dagen en zichzelf herpakken", wordt Horner geciteerd door Racer. "We weten dat hij in staat is om dat te doen, en ik weet zeker dat hij in Barcelona vechtlust zal tonen. We hadden geluk dat Ferrari geen punten scoorde, ze hadden veel punten bij ons weg kunnen halen in het constructeurskampioenschap, dus we hebben hem nodig op de manier waarop hij punten scoorde in de eerste vier races."

Horner over tegenvallende performance Pérez

Over de tegenvallende performance van Pérez vertelt Horner: "Ik denk dat het een combinatie van factoren was. We hadden een probleem in de kwalificatie dat er een klein beetje aan bijdroeg, en er is genoeg voor hem en het team om naar te kijken om hem weer in het juiste venster te krijgen. Hij heeft het moeilijk wanneer de auto zich niet goed gedraagt, hij past zich moeilijker aan. Het duurt bij hem misschien wat langer, en als je dan op vrijdag niet kan rijden, sta je achter. We willen met zijn allen zeggen: 'Oké, laten we in Barcelona sterk terugkeren.'"

